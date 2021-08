Die beiden Provider Stackit (dahinter steht Schwarz IT, die IT-Organisation von Lidl und Kaufland) und Cloud & Heat Technologies haben das Open-Source-Tool Yaook (Yet Another OpenStack on Kubernetes) veröffentlicht. Damit haben die seit 2020 kooperierenden Partner ein quelloffenes LCM-System (Lifecycle-Management) für die Bereitstellung von Cloud-Infrastrukturen entwickelt.

Yaaok nutzt, wie der Name schon verdeutlicht, als technologische Basis die Open-Source-Container-Orchestrierung Kubernetes. Es dient der Vorbereitung und dem Betrieb der Softwarekomponenten, die zum Aufbau eines OpenStack-Cloud-Clusters nötig sind.

Yaook soll für die Cloud-Angebote von Stackit und Cloud & Heat Verwendung finden. Es lässt sich laut den beiden Providern auch einsetzen, um SecuStack, eine sicherheitsgehärtete Variante von OpenStack, zu betreiben. Neben der abgesicherten Übergabe der Daten in die Cloud und einer strikten Mandantentrennung erhalte ein Anwenderunternehmen bei dieser Variante die volle Kontrolle über seine kryptografischen Schlüssel, so die beiden Anbieter. Dadurch sei es insbesondere für Betreiber kritischer Infrastrukturen (Kritis) mit deren hohen Ansprüchen an Datenschutz und -sicherheit attraktiv.

