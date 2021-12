Soti, Experte für die Verwaltung mobiler Endgeräte und Apps, will mit seiner neuen Diagnoselösung XSight die Lösung von Problemen mit mobilen Geräten und Applikationen beschleunigen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Diagnose- und Analysefunktionen könne das IT-Team die Leistung verbessern und die Betriebskosten senken. Es erhalte den vollständigen Überblick über den Betrieb der Mobilgeräte, könne aktuelle Ausfälle schneller beheben und sich vor künftigen schützen.

Soti XSight ist als Cloud- oder On-Premise-Lösung erhältlich und in Sotis Verwaltungslösung MobiControl integriert. Es erweitert laut Herstellerangaben die herkömmlichen EMM-Funktionen (Enterprise-Mobility-Management) um Deep Analytics, fortschrittliche Diagnosefunktionen und die umfassende Verwaltung von Geräten im Außendienst. Durch integrierte Analysen und interaktive Diagramme könne ein Unternehmen mit XSight automatisch kritische Daten – einschließlich aktueller und vergangener Kennzahlen – abrufen, um den Akkustand, die App- und Datennutzung, die Mobilfunkverbindung sowie die Gerätenutzung zu analysieren.

Des Weiteren könne das IT-Team die Fehlersuche von einem einzigen Bildschirm aus durchführen und dabei eine Vielzahl an Tools verwenden: Fernsteuerung, um zu sehen, was auf dem Gerät passiert; Geräteanalyse; Abrufen von Geräte-Log-Files; ADB-Protokolle (Android Debug Bridge) etc. Zudem könne es einen Geräte-Snapshot abrufen, der den genauen Zustand des Geräts bewahrt und es den Entwicklern ermöglicht, das Problem zu einem späteren Zeitpunkt zu analysieren.

Auch benachrichtige die Software die IT-Abteilung automatisch, wenn bei Geräten ein geringer Speicherplatz, hoher Datenverbrauch, häufige Verbindungsabbrüche, hohe Batterieentladungsraten oder übermäßiger Stromverbrauch auftreten. Die IT-Administration könne „Watchlists“ erstellen, um Geräte automatisch zu überwachen und Warnungen zu erhalten, sodass sich Geräteausfälle vermeiden lassen.

Die Incident-Management-Tools von XSight schließlich ermöglichen es laut Hersteller, Anwender überall schnell und effizient zu unterstützen, und versetzen Support-Mitarbeiter in die Lage, Störungen gleich beim ersten Anruf zu beheben, indem sie Geräte aus einem Ticket heraus fernsteuern und Fehler beheben. Soti XSight ist ab sofort erhältlich.