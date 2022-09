Zyxel Networks, Anbieter von Business- und Home-Netzwerklösungen, hat seine Cloud-Networking-Lösung Nebula aktualisiert, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, den Kaufprozess von Lizenzen zu rationalisieren und zusätzlichen Support für kostenpflichtige Optionen von Nebula bereitzustellen. Darüber hinaus erhöhe das Update die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit von Switches und ermögliche die Remote-Konfiguration mobiler Router.

Nebula ist eine Cloud-Networking-Lösung für KMUs und unterstützt insgesamt mehr als 80 WiFi-6E-Access-Points, Multigigabit-Switches, Firewalls und mobile Router, mit denen KMUs alle Netzwerkverbindungen und Security-Maßnahmen zentral verwalten können.

Das Update ermögliche es Unternehmen, Nebula-kompatible Lizenzen direkt über das Management-Portal zu erwerben. Diese Prozessoptimierung soll insbesondere Prosumern sowie kleinen Unternehmen entgegenkommen, die oft viel Zeit darauf verwenden, sich auf verschiedenen Plattformen umzusehen, um eine Lizenz zu erwerben.

Die im Nebula Control Center (NCC) integrierte E-Commerce-Plattform automatisiert und beschleunigt den Kaufprozess um das bis zu Zehnfache im Vergleich zum Offline-Kauf, wodurch KMUs wertvolle Zeit sparen, so das Anbieterversprechen.

Die Nebula-Anwenderschaft erhalte mit dem Update mehr Flexibilität für Firmware-Upgrades, so dass sich unter anderem Zeitpläne sowie bevorzugte Versionen nach Belieben verwaltet lassen, so Zyxel weiter. Firmware-Upgrades könne man zudem automatisiert, nach festgelegtem Zeitplan oder manuell durchführen.

Der finanzielle Spielraum von KMUs ist oft eingeschränkt, so dass diese sicherstellen müssen, in Lösungen zu investieren, die den größtmöglichen Nutzen bringen. Die Anwenderschaft könne nun per Mausklick zusätzliche Informationen für jede Funktion einsehen, um besser einschätzen zu können, welche für ihre jeweiligen Geschäftsanforderungen am besten geeignet sind.

Das Update erhöhe darüber hinaus die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit von Netzwerk-Switches. Der „IP Source Guard“ schütze Netzwerke vor IP-Spoofing-Angriffe, während die „Auto Configuration Recovery“ Fehlkonfigurationen verhindere, die dazu führen könnten, dass Switches die Verbindung zum zentralen NCC verlieren. Ein zeitsparender Remote-Konfigurator für mobile Router ermögliche es Anwendern zudem, 4G- oder 5G-Router aus der Ferne zu verwalten, ohne Mitarbeiter vor Ort schicken zu müssen.

Laut Zyxel ist es möglich, die kostenpflichtigen Funktionen ab Oktober 2022 30 Tage lang kostenfrei zu testen, sodass KMUs einen Einblick in das vollständige Nebula-Stacks erhalten.