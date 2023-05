MariaDB gab die Erweiterung des Dienstes SkySQL um weitere Observability-Funktionen bekannt. SkySQL, ein Cloud-Datenbankdienst der zweiten Generation, unterstütze nun auch die Überwachung der Open-Source-Datenbank MariaDB Community Server. Somit biete SkySQL eine einheitliche Sicht auf alle hauseigenen Datenbanken – unabhängig davon, auf welcher Cloud-Infrastruktur oder Vor-Ort-Umgebung sie laufen. Dies soll die Effizienz erhöhen und es ermöglichen, Probleme, Muster und Anomalien schneller zu erkennen.

Im Gegensatz zu generischen Monitoring-Werkzeugen erlaube SkySQL Observability spezifische Einblicke in alle MariaDB-eigenen Datenbankprodukte und vereine die Vorteile von Cloud- und On-Premise-Implementierungen. Dazu zählen Verfügbarkeitsstrategien wie zum Beispiel das Umschalten auf Notfall-Wiederherstellungsinstanzen in SkySQL – das heißt, wenn die Datenbank im lokalen Rechenzentrum nicht verfügbar ist, lasse sich auf eine Cloud-Instanz ausweichen.

SkySQL Observability biete unter anderem Dashboards für Echtzeit-Einblicke in die Leistung sowie Kapazitätsnutzung, Protokollerfassung, Ereignisverwaltung und Warnungen über Benachrichtigungsdienste. Darüber hinaus seien nun Einblicke in Community Server, Enterprise Server, ColumnStore und Xpand Umgebungen möglich. Schließlich stehe eine API zur Integration in externe Observability-Dienste von Drittanbietern zur Verfügung.

SkySQL Observability ist ab sofort verfügbar und lasse sich für Datenbanken, die durch ein MariaDB-Abonnement abgedeckt sind, kostenlos nutzen.