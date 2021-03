Das Technikunternehmen In-tech stellte seine App Easymon vor. Mit dieser mobilen Software sollen Anwender in der Lage sein, ihre Maschinen und Anlagen vom Handy aus zu überwachen. Sie können auf Datenwerte der Steuerung live zugreifen und erhalten eine Echtzeit-Information, wenn ein manuelles Eingreifen nötig ist, so In-tech.

Die Installation und Inbetriebnahme haben die App-Entwickler laut eigenen Angaben bewusst einfach und intuitiv gestaltet. Den Prozess gibt In-tech wie folgt an: Soll beispielsweise eine Anlage eine Temperatur von 60 Grad nicht übersteigen, lädt der Betreiber Easymon vom PLCnext App Store von Phoenix Contact auf die Steuerung. Anschließend kann er über eine Web-Oberfläche die zu überwachenden Datenpunkte auswählen und Kriterien für die Benachrichtigung festlegen. Zusätzlich installiert er die Easymon-App auf einem mobilen Endgerät, welches über einen Cloud-Dienst mit der Maschine kommuniziert.

Das Smartphone zeige die aktuellen Werte live an und benachrichtige den Nutzer, sobald die vordefinierten Schwellenwerte erreicht sind. Dabei könne man sowohl mehrere Anlagen mit einer App als auch eine Anlage mit verschiedenen mobilen Endgeräten überwachen. Alle Daten sollen sich verschlüsselt übertragen lassen und auf Servern in der EU liegen.

Die Software sei an verschiedene Industriesysteme anpassbar und könne sich erweitern lassen, um beispielsweise individuelle Predictive-Maintenance-Anwendungen zu realisieren. Jeder Anwender kann das für ihn am besten passende Angebot auswählen und zahlt eine monatliche Pauschale, so das Technikunternehmen. Alle Anwender, die die PLCnext-Steuerungen von Phoenix Contact einsetzen, sollen ab sofort Easymon aus dem App Store laden und für ihre Anlagen einen Monat kostenlos testen können.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Überwachung

App