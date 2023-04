Das Systemhaus DigiComm führte in der Diamont-Software das Firmware- und Device-Management von installierten Routern, Switchen und anderen Netzkomponenten zusammen. Die Anwenderschaft könne mit Diamont ihren Gerätepark im Feld automatisiert erkennen und die jeweiligen Zertifikate und Firmware-Versionen überprüfen.

Durch die Automatisierung der Geräteerkennung und -überprüfung erleichtere die Diamont-Software das Device-Management. Speziell das Handling der Zertifikate mit ihren vergleichsweise langen Laufzeiten und den sicherheitskritischen Firmware-Versionen bedeutet für Betreiber größerer Geräteparks einen erheblichen bürokratischen, oft nicht vollständig digitalisierten Verwaltungsaufwand. Diamont biete ihnen die erforderliche Transparenz über ihre Bestände und verknüpfe diese mit Informationen zu deren Zuständen. Das soll eine langfristige und gesicherte Dokumentation und das effektive Management einzelner Geräte oder von Gerätegruppen schaffen.

Auch das Aufspielen neuer Standardkonfigurationen könne über Diamont zentral erfolgen. Die Software überprüft – ebenfalls automatisch – die vorhandenen Geräte auf Abweichungen vom Standard und markiert diese, so die weiteren Angaben.

Der durch Diamont realisierbare, hohe Automatisierungsgrad soll den bisherigen finanziellen und personellen Aufwand für nichtwertschöpfende Prozesse in der IT verringern. Unternehmen können mit weniger Ressourcen die Sicherheit, die Funktionalität und den Wert ihrer Geräte und Netze sicherstellen als dies mit konventionellen Methoden möglich wäre, so das DigiComm-Versprechen.

Vor dem Hintergrund der angespannten Lage am Arbeitsmarkt bekommen effiziente Abläufe ein immer stärkeres Gewicht. So erforderte die Einrichtung von Routern und Switchen bislang den lokalen Einsatz einer qualifizierten Fachkraft. DigiComm arbeitet daher laut eigenen Angaben bereits an weiteren Funktionen, die es ermöglichen sollen, dass man die Geräte über Diamont auch remote einrichten kann.