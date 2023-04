Aktuelle Notebooks mit Thunderbolt-3- oder zumindest USB-3.1-Typ-C-Anschluss haben den Vorteil, dass sie über nur ein Kabel an die komplette erforderliche Peripherie des Notebooks anzuschließen sind. Damit ist ein schneller Wechsel zwischen dem Arbeitsplatz im Unternehmen, dem Home-Office oder einer Peripherie unterwegs möglich. Um von Original-Docking Stations der jeweiligen Notebook-Hersteller unabhängig zu sein, bietet Lindy nun zwei Universal-Docking-Stations an.

Die beiden Docking Stations (DST-Mini XT und DST-Mini Plus), untergebracht in einem robusten Aluminiumgehäuse, habe man entwickelt, um dem großen Bedarf an zusätzlichen Schnittstellen bei mobilen wie auch bei unterschiedlichen stationären Geräten zu entsprechen. Die kompakte und multifunktionale Lösung ermögliche dabei auch das Aufladen angeschlossener Geräte durch Unterstützung von USB Power Delivery PD 3.0 bei einer Leistung bis 100 W.

Über den USB-Typ-C-Eingang versorgen die Docking Stations entsprechende Peripherie-Geräte über 4K-HDMI-Ports, über USB-Typ-A-Buchsen sowie ebenfalls über die immer mehr verbreiteten USB-Typ-C-Eingänge. Beide Geräte verfügen über einen SD-Slot und die DST-Mini Plus zusätzlich über einen microSD-Slot, so die weiteren Angaben. Während sich die Daten mit USB-SuperSpeed (5 GBit/s) übertragen lassen, könne man die angeschlossenen tragbaren Geräte via USB aufgeladen (USB Battery Charging Specification 1.2). Wo bisher häufig WLAN im Einsatz war, gewährleiste nun der Gigabit-Ethernet-Anschluss eine stabile Netzwerkverbindung per Kabel.

Während die Docking Station DST-Mini XT einen zusätzlichen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und Display-Port zur Verfügung stelle, sei DST-Mini Plus neben dem HDMI-Port mit einem VGA-Ausgang ausgestattet, um die Verwendung auch mit älteren Displays, die beispielsweise noch in vielen Konferenz-Räumen stehen, zu ermöglichen. Plug & Play ist laut Lindy bei beiden Docking Stations selbstverständlich. Somit sei keine Treiberinstallation erforderlich.