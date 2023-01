UiPath, Anbieter von Automatisierungssoftware für Unternehmen, stellte Upgrades für die Testautomatisierung vor. Die Anwenderschaft könne nun ihr Software-Testverfahren modernisieren, indem sie ihr Testing auf die UiPath-eigene Business Automation Platform migrieren. Damit sollen IT-Entscheider die Möglichkeit erhalten, durch die Konsolidierung und Automatisierung von Tests auf einer einzigen Plattform Kosten zu sparen.

Die Test Suite kombiniert Robotic-Process-Automation-Technik (RPA) mit Omni-Channel-Testing-Funktionen. So lasse sich die Skalierung durch kontinuierliches Testing, unternehmensübergreifende Zusammenarbeit und einen konsistenten Ansatz zur Erstellung und Bereitstellung von Automatisierungen nachhaltig beschleunigen. Die Test Suite biete Vorteile für Anwendende, die Automatisierungen erstellen, sowie für alle Stakeholder, die auf Automatisierungen angewiesen sind.

Zu den erweiterten Funktionen der Test Suite gehört unter anderem ein Service zur Migrationsbeschleunigung. Dieser migriere sowohl Test-Management- als auch Automatisierungsressourcen von häufig verwendeten Legacy-Lösungen für Anwender, die das Testen auf UiPath standardisieren möchten. Große Unternehmen, die Legacy-Lösungen für das Application-Lifecycle-Management (ALM) verwenden, können dieses Tool für eine einfache Migration zu UiPath nutzen, so die weiteren Angaben.

Eine weitere Funktion stellt der Test Manager Hub dar. Dieser umfasse Test-Manager-Schnittstellen für das ALM und Testing-Tools für eine bessere Vernetzung und Verwaltung innerhalb von Softwareentwicklungsteams zur Unterstützung neuer Anwendungsfälle für die Testautomatisierung.

Dank der Zusammenarbeit mit Tasktop von Planview lasse sich die Test Suite nun in mehr als 40 der gängigsten ALM-Tools auf dem Markt integrieren. Mit den erweiterten Funktionen könne die Anwenderschaft eine produktionsgerechte Testautomatisierung sowohl für moderne als auch für ältere Anwendungen nutzen. So lasse sich die Testabdeckung maximieren und automatisieren, was zuvor aufwendig und komplex war.