Der Schweizer Security-Awareness-Anbieter Lucy Security präsentiert Version 4.7.7 seiner Awareness-Trainingsplattform Lucy. Bei der neuen Version habe man vor allem das Learning-Management-System (LMS) optimiert und ausgebaut. Innerhalb einer Awareness-Kampagne lassen sich nun mehrere Kurse bündeln.

Lucy ist eine Standard-Softwareplattform, um Mitarbeiter mittels Angriffssimulationen zu schulen, Mitarbeiter zu speziellen Cybersecurity-Themen zu trainieren und mittels Malware-Simulationen die unternehmensweite Infrastruktur zu testen. Die Software überprüfe die Ergebnisse der Tests laufend und erstelle Reports dazu. Ziel ist es, Mitarbeiter zu motivieren, ein umfassendes Sicherheitsverständnis zu entwickeln und die nötigen Maßnahmen souverän umzusetzen.

Die neue Version erleichtert es laut Lucy Security, Kursbibliotheken zu erstellen und den Benutzern im LMS verfügbar zu machen. Zudem habe man das Benutzer-Management um gruppenbasiertes LDAP-Sync ergänzt: Nutzerkonten von verschiedenen Anwendergruppen lassen sich so über Schnittstellen mit der Lucy-Software synchronisieren.



Ein weiterer Schwerpunkt liege auf dem Testing. Stellt der Administrator eine dateibasierte Phishing-Simulation zusammen, könne er Excel-Dateien in den Phishing-Mails mit Makros hinterlegen. Die Plattform protokolliere dann das Öffnen der Excel-Datei. Das soll Unternehmen helfen zu erkennen, wie geübt Nutzer im Umgang mit potenziell gefährlichen Dateitypen sind und wo möglicherweise Bedarf für eine Nachschulung besteht.

Des Weiteren hat der Anbieter den Phishing-Incident-Button für Outlook optimiert. Der Button für das Melden von Phishing-Vorfällen sei nun in zusätzlichen Sprachen verfügbar und lasse sich flexibler konfigurieren.

Lucy Security hat seinen Hauptsitz in Zug (Schweiz) und eine Niederlassung in Austin, Texas (USA). Die Schweizer sind laut eigenen Angaben mit weltweit über 10.000 Installationen und über 22 Millionen geschulten Nutzern einer der größten Anbieter von IT-Security-Awareness-Trainings. Die Plattform umfasst laut Lucy Security 250 anpasspare Trainingsmodule und ist in 130 Sprachen erhältlich.



Lucy 4.7.7 ist ab sofort zum Download verfügbar. Weitere Informationen finden sich unter www.lucysecurity.com.

