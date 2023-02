G Datas neues Angebot Verdict-as-a-Service (VaaS) soll sicherstellen, dass nur schadcodefreie Dateien in den Ordnern und auf den Servern eines Anwenderunternehmens landen. Die Pointe: Mit VaaS erfolgt der Dateiscan nicht mehr auf dem Endpunkt, sondern in der Cloud – natürlich DSGVO-konform.

Verdict-as-a-Service untersucht verdächtige Dateien laut G-Data-Angaben in Echtzeit: Der Anwender lade die Dateien in den Dienst hoch, woraufhin VaaS das Sample oder auch den Hashwert mit der G Data Cloud abgleiche und umgehend ein Prüfergebnis liefere. Spürt VaaS Schadcode auf, lasse sich die betreffende Datei je nach Wunsch des Anwenderunternehmens sofort löschen oder aber sperren.

Für Unternehmen, so der Bochumer Security-Anbieter, habe die Lösung mehrere Vorteile: Der Datenbestand sei Malware-frei, ohne dass das Unternehmen in Hard- und Software investieren muss, um einen separaten Server für Malware-Scans zu betreiben. Auch erfordere die Implementierung keine spezifischen Kenntnisse in IT-Sicherheit.

VaaS läuft im DSGVO-konformen Rechenzentrum von Ionos. Wahlweise lässt sich der Dienst aber auch lokal im Unternehmen selbst betreiben – dann entfällt natürlich der genannte Cloud-Vorteil, Investitionen in lokale Infrastruktur zu erübrigen.

Der Dienst arbeitet laut G-Data-Angaben schnell, zudem skaliere er leicht von einer einzelnen Datei bis zu Millionen Files. Man könne ihn individuell anpassen und einfach in Anwendungen, Websites oder weitere Dienste integrieren. Die Lizenzierung ist laut G Data flexibel: Ein Unternehmen könne den Dienst pro Anfrage bezahlen oder im Abomodell nutzen.