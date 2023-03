Der kalifornische Security-Anbieter Fortinet erweitert seine Security Fabric für OT um neue Lösungen und Services. Diese sollen es erleichtern, Industrieumgebungen (Operational Technology, OT) vor Cyberangriffen zu schützen.

Aufgrund zunehmender Vernetzung der Industrieumgebungen mit externen und internen Anwendungen, Geräten und Unternehmensnetzen wächst die Angriffsfläche für Cyberangriffe. Bei einer Fortinet-Umfrage verzeichneten 93 Prozent der befragten Unternehmen im vergangenen Jahr mindestens einen Sicherheitsverstoß, 61 Prozent davon betrafen OT-Systeme.

Vor diesem Hintergrund hat Fortinet neue Produkte und Services herausgebracht, um OT-Umgebungen besser schützen zu können. Die OT-Lösungen sind laut Fortinet nativ in die hauseigene Security Fabric integriert, um nahtlose Konvergenz zwischen IT und OT zu ermöglichen. Dies verbessere die Sichtbarkeit und ermögliche einem SOC-Team (Security Operartions Center) die Echtzeitreaktion über die gesamte Angriffsfläche hinweg.

Neu sind laut Herstellerangaben folgende drei Lösungen:

Die FortiGate 70F Rugged NGFW (Next-Generation Firewall) ist die neueste Ergänzung des Fortinet-Portfolios für raue Umgebungen. Sie zeichne sich durch ein neues, kompaktes Design mit Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen auf einem einzigen Prozessor aus. Die 70F sei mit den KI-basierten FortiGuard Security Services ausgestattet und biete umfassende Content-, Web- und Gerätesicherheit, ebenso dedizierte OT- und IoT-Services, die nativ in SD-WAN, ZTNA /(Zero Trust Network Access) und LAN-Edge-Controller integriert sind. Per Integration mit FortiExtender sei auch 5G-Unterstützung verfügbar.

Die FortiDeceptor Rugged Appliance ist laut Hersteller eine robuste, industrietaugliche Breach Detection Appliance für raue industrielle Umgebungen. Sie sorge für Bedrohungserkennung und dynamischen proaktiven Schutz für isolierte wie auch für vernetzte Industrieumgebungen. Die Unterstützung für OT-Protokolle zur passiven Erkennung habe man um neun OT-spezifische Protokolle erweitert. Dies ermögliche den automatischen Einsatz von Ködern mit neu bekannt gewordenen Schwachstellen, um Schadaktivitäten früh zu erkennen und unter Quarantäne zu stellen, ohne dass ein Software-Update erforderlich ist.

Ebenfalls neu ist FortiPAM Privileged Access Management für sichere Fernzugriffe und die Verwaltung privilegierter Zugänge zu IT- und OT-Umgebungen. Das Tool umfasse Workflow-basierte Zugriffsberechtigungen und die Aufzeichnung von Videositzungen geregelt und überwacht wir. FortiPAM unterstütze auch den sicheren Austausch von Dateien und biete einen Passworttresor für die sichere Verwaltung aller Anmeldedaten. Es unterstützt die Integration mit FortiClient, FortiAuthenticator und FortiToken, um ZTNA, Single Sign-on und Multi-Faktor-Authentifizierung zu ermöglichen.