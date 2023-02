WatchGuard Technologies hat die Verfügbarkeit von weiteren Fireboxen der T-Serie angekündigt. Die Tabletop-Firewall-Appliances T25/T25-W, T45/T45-POE/T45-W-POE und T85-POE bauen auf der hauseigenen Unified-Security-Platform-Architektur auf. Über die Anbindung an die WatchGuard-eigene Cloud stehen umfassende Sicherheitsfunktionen zur Verfügung – inklusive einfacher Konfiguration sowie Verwaltung. Davon sollen insbesondere Organisationen profitieren, die dezentral aufgestellt sind beziehungsweise zahlreichen Remote-Verbindungen im Tagesgeschäft Rechnung tragen müssen.

Um den gestiegenen Anforderungen in Bezug auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu genügen, verfügen die Fireboxen zudem über mehr Arbeitsspeicher und bieten einen höheren Durchsatz, so das Versprechen. Partner, Managed Service Provider (MSP) und IT-Administratoren seien damit in der Lage, Zweigstellen, einzelne Büros, extern angebundene Endgeräte, POS-Stationen im Einzelhandel und Remote-Benutzer vor komplexen sowie neuartigen Bedrohungen zu schützen und gleichzeitig die Anforderungen an die Netzwerkkonfiguration und -verwaltung zu minimieren.

Die Appliances bieten laut WatchGuard nicht nur fortschrittlichen Malware-Schutz für verteilte Umgebungen, sondern umfassen auch SD-WAN zur Optimierung der Netzwerkleistung. Dazu lasse sich der unternehmensweite Netzwerkverkehr auf der Grundlage definierter Richtlinien über mehrere Verbindungen dynamisch verteilen. Die Fireboxen greifen dabei auf die aktuellen Updates der WatchGuard-eigenen Cloud zurück, um eine grafische Echtzeitaktualisierung des SD-WAN-Link-Status und eventuelle Failover anzuzeigen, so die weiteren Angaben.

Die Firebox T25/T25-W biete als Stand-alone-Installation oder zentral verwaltete Lösung umfassenden Schutz in Small-Offices/Home-Offices-Szenarien (SOHO) sowie im Einzelhandel mit Netzwerksicherheit auf Enterprise-Niveau. Die Zero-Touch-Bereitstellung über die Cloud ermögliche eine schnelle Einrichtung an allen Remote-Standorten. Beide Modelle stellen einen UTM-Durchsatz von bis zu 403 MBit/s sowie fünf 1-Gigabit-Ethernet-Ports zur Verfügung. Die W-Variante ermögliche darüber hinaus eine WLAN-Anbindung.

Die Modelle T45,T45-POE und T45-W-POE sollen kleinen und mittleren Unternehmen als Stand-alone-Installation oder zentral verwaltete Lösung Sicherheit auf Enterprise-Niveau bieten. IT-Administratoren erhalten mehr Transparenz in Bezug auf Netzwerkaktivitäten und Sicherheitsereignisse, so WatchGuard weiter. Flexible Verwaltungstools sollen eine schnelle Einrichtung von sicheren Verbindungen an Remote-Standorten ermöglichen. Die Fireboxen stellen einen UTM-Durchsatz von bis zu 557 MBit/s sowie fünf 1-Gigabit-Ethernet-Ports zur Verfügung. Die PoE-Modelle verfügen über einen PoE+-Anschluss.

Das High-Performance-Modell Firebox T85-POE passe sich steigenden Netzwerkanforderungen flexibel an und stelle SD-WAN, vollständigen UTM-Schutz bei einem Durchsatz von über 940 MBit/s sowie Erweiterungsmodule für integrierte Glasfaser- oder 4G-Konnektivität zur Verfügung. Außerdem könne man zwei PoE-Ports zur Stromversorgung von Peripheriegeräten nutzen.