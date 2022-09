Kentix, Spezialist für ganzheitliche und skalierbare IoT-Lösungen zum Schutz geschäftskritischer Infrastrukturen, will am 1. Oktober KentixONE veröffentlichen, eine Plattform, die Sicherheitstechnik in die digitale Welt transformiert. Im Rahmen einer Roadshow quer durch Deutschland stellt Kentix diese Neuerung aus dem Bereich der Sicherheitstechnik vor.

Die Roadshow soll durch mehr als 20 Städte in Deutschland führen und gastiert auch in der Schweiz. Sie richtet sich an Sicherheitsverantwortliche und IT-Entscheider in Office, Industrie, Kritis und Datacentern. Nie war es für Unternehmer und für Betreiber von Rechenzentren sowie kritischer Infrastruktur so wichtig wie heute, sich gegen Störungen, Ausfälle und Verlust zu schützen. Der Wunsch nach vollumfänglicher Sicherheit wächst in allen Branchen.

Dem gegenüber steht veraltete Sicherheitstechnik. In der digitalisierten Welt nutzen Unternehmen Systeme von gestern, die nicht kompatibel und kompliziert zu bedienen sind. Moderne Sicherheitstechnik muss mehr leisten. Sie soll vereinfachen, nicht verkomplizieren. Und sie soll sich nahtlos integrieren und den Abläufen und Strukturen im Unternehmen anpassen.

Genau das soll das IoT-basierte Sicherheitssystem aus dem Hause Kentix leisten: Ein digitales, intuitives System, das Unternehmen, kritische Infrastruktur und Datacenter auf einfache Art gegen physische Bedrohungen schütze. RZ-Betreiber sollen zusätzlich von einer EN 50600- beziehungsweise ISO 27001-Compliance profitieren. Die KentixONE-Roadshow bringt diese Neuheit im Oktober und November 2022 mit dem Showtruck in mehr als 20 Städte. Die Teilnehmenden lernen die Sicherheitstechnik in Live-Demos kennen, können sich individuell beraten lassen und Expertenvorträge zu Unternehmenssicherheits-Themen hören, so die Kentix-Angaben. Die Teilnahme an der Roadshow ist kostenfrei.