Vectra, Anbieter im Bereich Network Detection and Response (NDR), stellte eine Reihe neuer beratender und operativer Cyber-Sicherheits-Services vor. Diese sollen es Unternehmen ermöglichen, die Effizienz des IT-Sicherheitsbetriebs zu steigern und das Risiko von Datensicherheitsvorfällen zu reduzieren.

Unternehmen, die die NDR-Plattform Cognito von Vectra einsetzen, sollen in der Lage sein, ihre Ergebnisse bei der Reaktion auf Sicherheitsvorfälle zu verbessern. Sie können nun auf professionelle Cybersicherheitsexpertise im KI-Umfeld sowie im Sicherheitsbetrieb in Hunderten von globalen Organisationen zurückgreifen, so Vectra.

Der „Advisory Services“-Dienst unterstütze CISOs und Management-Teams dabei, die Fähigkeiten der Sicherheitsoperationen besser auf die Geschäftsrisiken abzustimmen. Zusätzlich biete der „Sidekick Services“-Dienst Zugang zu erfahrenen Sicherheitsanalysten, die priorisierte Empfehlungen aussprechen und mit den Kunden zusammenarbeiten, um die allgemeine Sicherheitslage zu verbessern.

Zu den Vorteilen der neuen Beratungs- und Betriebsdienstleistungen gehört laut Vectra ein ausgereifter IT-Sicherheitsbetrieb, um die vergrößerte Angriffsfläche von Cloud-, IoT- und Remote-Mitarbeitern besser zu identifizieren und zu reduzieren. Außerdem sollen die Sicherheits-Services zu einer verkürzten Time-to-Value von NDR-Projekten führen. Letzteres erfolge durch schnellere Bereitstellung, Integration und Befähigung von Analysten bei gleichzeitiger Risikoreduzierung.

Vectra plant laut eigenen Angaben, seine Fähigkeit weiter auszubauen, Kunden bei Sicherheitsvorbereitungen, Compliance-Tests und Incident Response (IR)-Aktionen zu unterstützen. So sollen im nächsten Quartal neue RedTeam-Penetrationstests und IR-Dienste hinzukommen.

Weitere Informationen stehen unter www.vectra.ai zur Verfügung.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Vectra

Cybersicherheit