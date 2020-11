Guardicore, Anbieter für Rechenzentrums- und Cloud-Sicherheit, hat weitere Integrationen seiner Sicherheitsplattform Centra mit Citrix abgeschlossen. Der Schutz von Endpunkten, wichtigen Daten und geschäftskritischen Applikationen erleichtere die sichere Migration auf (Hybrid-)Cloud-Umgebungen.

Citrix hat Microsoft Azure als Cloud-Plattform gewählt, um VDI-Implementierungsoptionen (Virtual Desktop Infrastructure) bereitzustellen. Mit Guardicore sollen Unternehmen eine IT-Strategie umsetzen können, die verbesserte Sichtbarkeit und prozessbasierte Sicherheitskontrollen auf Prozessebene bis hin zu Workloads für Rechenzentren und Cloud-Assets beinhaltet. So haben IT-Sicherheitsverantwortliche laut Anbieterangaben die Möglichkeit, ihre Endpunkte unabhängig von Betriebssystem und IT-Infrastruktur zu schützen, um Daten und Geschäftsapplikationen in die Cloud zu verlagern.

Zur Optimierung ihrer Produktivität stellen Unternehmen aktuell ihre Geschäftsprozesse verstärkt auf dezentrale Arbeitsstrukturen um. Einer weltweiten Umfrage von Dynatrace zufolge sagen in Deutschland 92 Prozent der CIOs, dass sich die digitale Transformation in den letzten zwölf Monaten beschleunigt hat, und 60 Prozent, dass sie sich weiter beschleunigen wird. Mit Citrix-Unterstützung seien Organisationen in der Lage, hybride Multi-Cloud-Umgebungen einzubinden, ein konsistentes Anwendererlebnis zu ermöglichen und nahtlosen Zugriff auf Anwendungen und Daten zur Verfügung zu stellen. Die Verlagerung auf eine agile und ortsunabhängige Arbeitsweise verlange indes ein modernisiertes IT-Sicherheitskonzept, um Nutzersicherheit und Datenschutz durchgängig im Rahmen von Initiativen zur digitalen Transformation gewährleisten zu können.

Guardicore ist Citrix Ready Partner und unterstützt die Produkte Citrix Virtual Apps and Desktops sowie Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azure.

Weitere Informationen stehen unter www.guardicore.com zur Verfügung.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Citrix

Endpoint-Sicherheit