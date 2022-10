Der IT-Sicherheitshersteller Eset will den Ausbau seines IT-Security-Dienstleistungsangebots ausbauen. Mit Managed Detection and Response (MDR) as a Service biete man Unternehmen und Partnern in diesem wichtigen und wachsenden Marktsegment ab sofort ein umfassenderes Service-Portfolio an.

Mit Hilfe von Eset MDR erhalten Unternehmenskunden so faktisch einen direkten Zugang zu den IT-Sicherheitsexperten von Eset, die die jeweilige IT-Abteilung bei der schnellen Erkennung, Analyse, Untersuchung und Maßnahmeneinleitung bei Cyberbedrohungen effektiv unterstützen. Das Angebot richte sich insbesondere an Organisationen, die zwar eine interne IT-Abteilung besitzen, aber im Bereich IT-Security und Detection and Response nicht über die erforderlichen eigenen Ressourcen verfügen.

Unter der Bezeichnung Eset Detection and Response biete der europäische Sicherheitshersteller seine Dienstleistung in den drei Stufen „Essential“, „Advanced“ und „Ultimate“ an. Auf der It-sa 2022 in Nürnberg können sich Unternehmen auf dem Eset Stand in Halle 7, 530 über die Vorteile, Technik und den Leistungsumfang dieser MDR-Services informieren.

In der Höchststufe „Ultimate“ stehen so zwei professionelle Leistungen im Vordergrund, die laut Eset von Experten als die „Champions League“ der IT-Sicherheit eingestuft werden, nämlich Threat Hunting (proaktiv) und Threat Monitoring. Beim ersten Punkt untersuchen die Experten regelmäßig bestimmte Daten, Ereignisse und Meldungen, die von Eset Inspect generiert werden, und identifizieren deren Ursache. Die Ergebnisse sind in verständlichen Statusberichten zusammengefasst. Zudem erhalten Unternehmen Empfehlungen zum weiteren Umgang damit. Bei Monitoring überprüfen die Fachleute rund um die Uhr die Arbeitsweise von Eset Inspect, legen bei Bedarf neue Regeln sowie Ausschlüsse fest und erstellen detaillierte Statusberichte. Bei Auffälligkeiten und möglichen Sicherheitsvorfällen informiere man die Unternehmen umgehend.