Ivantis neue Lösung Neurons für Zero Trust Access soll Unternehmen helfen, ihre Sicherheit durch eine auf Zero Trust ausgerichtete und flexible Lösung zu verbessern. Neurons for Zero Trust Access ist ein gehosteter Service, der laut Anbieter alle Nutzer – unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder außerhalb eines Unternehmensnetzwerks befinden – zunächst nach der Maxime „Null Vertrauen“ behandelt. Dies gelte, bis die Software die Sicherheitslage einschließlich Benutzeridentität, Geräteidentität und Gerätestatus überprüft hat.

Zero Trust Security dient dazu, die Sicherheit von IT-Umgebungen zu verbessern. Für dieses Ziel, so Ivanti, überprüfe und verifiziere die hauseigene Software jedes Asset und jede Transaktion kontinuierlich, bevor ein Zugriff erfolgt. Dies umfasse unter anderem die starke Authentifizierung von Benutzern, die Prüfung des Sicherheitsstands von Geräten und die Mikrosegmentierung von Netzwerken. Zudem berücksichtige dies auch den Kontext, in dem Benutzer, Geräte und Netzwerke auf Daten zugreifen.



Im Gegensatz zu anderen Lösungen kann Neurons for Zero Trust Access laut Ivanti-Bekunden eigenständig oder in Verbindung mit VPNs und anderen Netzwerkelementen zum Einsatz kommen. Ein Unternehmen könne so neue Cloud-Apps und -Dienste innerhalb von Wochen statt Monaten sicher implementieren, ohne dass Kosten für die Datenübertragung anfallen, wie bei anderen Fernzugriffslösungen üblich. Ivanti Neurons for Zero Trust Access ist ab sofort verfügbar.

