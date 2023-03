TXOne Networks, Anbieter von Cybersicherheitslösungen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT), präsentierte sein Intrusion-Prevention-System EdgeIPS 103 zum Schutz unternehmenskritischer Fertigungsanlagen sowie zur Sicherung eines kontinuierlichen und reibungslosen Betriebs von Produktionslinien.

Das EdgeIPS-103-System sichere unternehmenskritische Fertigungsanlagen oder kleine Produktionsbereiche und ermögliche eine umfassende Transparenz der OT-Umgebung (Operational Technology) sowie eine umfangreiche Filterung verschiedener Protokolle. Durch seine kompakte Größe, die flexiblen Implementierungsoptionen und die Unterstützung einer Vielzahl von Industrieprotokollen eignet sich EdgeIPS 103 für eine große Bandbreite von Branchen, wie Halbleiterproduktion, Gesundheitswesen, Energie und Fabrikautomation, so die Anbieterangabe. Durch die problemlose, transparente Implementierung und die Möglichkeit, den vorhandenen Netzwerkverkehr sowie die eingesetzten Produktionsanlagen zu erfassen, füge sich diese Lösung in vorhandene OT-Netzwerke ein, ohne den Fertigungs- und Geschäftsbetrieb zu stören.

Das virtuelle Patching des EdgeIPS-103-Systems biete eine aktuelle und robuste erste Verteidigungslinie gegen bekannte Cyberbedrohungen und schütze den Produktionsbetrieb vor wachsenden Gefahren. Die Lösung biete außerdem fortschrittlichen Schutz vor neuen Cyberattacken, indem sie exklusive, aktuelle Bedrohungsdaten nutzt. Dies ermögliche bestmöglichen Schutz auch vor bisher unentdeckten sowie Zero-Day-Angriffen und stelle sicher, dass die OT-basierten Produktionsanlagen eines Unternehmens auch vor den neuesten Formen von Cyberattacken geschützt bleiben.

Zudem biete EdgeIPS 103 einen granularen und umfassenden Überblick über Produktionsumgebungen und ermögliche so eine genaue Überwachung von OT-basierten Produktionsanlagen - die sich nach bestimmten Anbietern, Softwaretypen und Produktionsgeräten kategorisieren lassen.

Das zentralisierte neue Management-System EdgeOne biete eine einfache, benutzerfreundliche Verwaltung für Produktionsnetzwerke jeder Größe. Threat-Intelligence-Updates, Firmware-Patch-Management und Provisionierung lassen sich in großem Umfang zentralisieren, was eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen OT- und IT-Systemadministratoren ermöglichen soll.

Die KI-basierte EdgeIPS-Serie lerne aus dem Datenverkehr, der das Netzwerk eines Unternehmens durchläuft, und erstelle entsprechende Vertrauenslisten für die jeweilige OT-Infrastruktur. Das EdgeIPS-103-System schaffe ein Gleichgewicht zwischen Produktivität und Sicherheit und lasse sich in verschiedenen Modi betreiben. Laut dem Anbieter ist dadurch entweder die Erkennung von Anomalien in Echtzeit mit Hilfe von Informationsprotokollen oder die aktive Blockierung bösartiger Cyberaktivitäten mit Hilfe von Ereignisprotokollen möglich.

Das EdgeIPS 103 System arbeitet im Mittelpunkt unternehmenskritischer Fertigungsanlagen oder am Netzwerkrand in Produktionsumgebungen der Stufen 1 bis 3. Die OT-native, industrietaugliche Hardware der Lösung mache das EdgeIPS 103 System selbst in rauen Produktionsumgebungen widerstandsfähig.