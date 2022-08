Kyndryl, Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen, stellte seinen Recovery-Retainer-Service vor. Dieser soll Unternehmen bei der Wiederherstellung nach einem Cybervorfall unterstützen – vor Ort oder remote. Aufbauend auf den eigenen Erfahrungen in den Bereichen IT-Sicherheit, IT-Notfall-Management und Resilienz-Services ist dieses Angebot laut Kyndryl eine geeignete Ergänzung zu klassischen Incident Response Retainern.

Diese klassischen Incident Response Retainer bieten in der Regel keine Wiederherstellungsmaßnahmen, so Kyndryl. Hier setze der Recovery-Retainer-Service an und erweitere die marktüblichen Angebote. Dazu zählen zum Beispiel die Umsetzung von Wiederanlaufprozessen, Redeployment von Anwendungen, Datenwiederherstellung, Systembereinigung und andere kritische Aufgaben, so die weiteren Angaben. Erhältlich ist das Angebot in drei Leistungsstufen, die jeweils unterschiedliche Inklusivleistungen umfassen. Alle Abstufungen beinhalten laut dem Anbieter 24/7-Telefon-Support sowie eine strukturierte Onboarding-Phase.

Sicherheitsverantwortliche müssen sich ständig neuen Herausforderungen stellen. Daraus resultieren unzählige Fragen und Anforderungen und es ist nahezu unmöglich, auf dem neusten Stand zu bleiben. Aus diesem Grund hat Kyndryl einen Security Think Tank ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine kundenzentrische, herstellerunabhängige Plattform für den Wissensaustausch. Über diese Plattform sollen sich CISOs und CSOs über aktuelle Themen, akute Planungs- und Umsetzungsvorhaben informieren und sich mit Sicherheitsexperten austauschen können. Die Themenfelder umfassen beispielsweise regulatorische Bestimmungen und Standards, Good Practices verschiedener Sicherheitsmaßnahmen und neue Erkenntnisse zu verschiedensten IT-Security-Themen, so Kyndryl weiter.