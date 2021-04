DigiCert, Anbieter für SSL/TLS-, IoT- und andere PKI-Lösungen (Public Key Infrastructure), stellte seinen Automation Manager vor. Hierbei handele es sich um eine Container-basierte Unternehmenslösung für die On-Premises-Automatisierung großer Stückzahlen von TLS-Zertifikaten.

Der Automation Manager ermögliche die sichere, umfassende On-Premises-Zertifikatsverwaltung hinter der Firewall. Die Lösung setze auf der Cloud-nativen Architektur und den Bereitstellungsstrategien von DigiCert auf. So sei es Nutzenden möglich, die vorhandene Cloud-Infrastruktur für sich zu nutzen und in Zukunft hausintern bereitstellen zu können. Als weitere Leistungen von Automation Manager gibt der Anbieter unter anderem einen schnellen und auf Standards basierenden Bereitstellungsmechanismus und eine vereinfachte Zertifikatsverwaltung über eine zentrale Konsole, sowohl für öffentliche als auch für private Zertifikate, an. Darüber hinaus lasse sich die Netzwerk-Komplexität verringern: Für alle Server eines Nutzenden sei nur eine sichere API-Verbindung zu DigiCert über Port 443 nötig. Die Lösung unterstützt laut Anbieter Load-Balancer wie F5, AWS, A10 und demnächst auch Web-Server wie Apache, Nginx und IIS.

Ebenfalls in Arbeit sind laut Anbieter umfangreiche Lebenzyklus-Benachrichtigungen und damit eine enge Integration in die ITSM-Umgebungen des Anwenderunternehmens. Nutzende des Automation Manager sollen Zugang zu leistungsstärkeren Zertifikatssuchfunktionen in der Cloud und On-Premises, umfangreicheren Verwaltungsfunktionen und die Möglichkeit erhalten, Import- und andere Vorgänge aus externen Zertifizierungsstellen zu nutzen und so Prozesse auch in zusätzlichen Server- und Cloud-Umgebungen zu automatisieren.

Laut DigiCert ist der Service vollständig mit dem Automatisierungsassistenten in CertCentral kompatibel. Bei Letzterem handelt es sich um ein intelligentes Tool, mit dem das Administrations-Team die richtigen Automatisierungslösungen für den jeweiligen Anwendungsfall auswählen und konfigurieren könne.

