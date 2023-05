Axis Communications, Technikanbieter im Bereich Netzwerk-Video, bringt mit der P1468-XLE die weltweit erste explosionsgeschützte Netzwerk-Kamera auf den Markt, die speziell für Gefahrenbereiche der Zone 2 beziehungsweise Division 2 entwickelt ist. Die P1468-XLE ermögliche umfassende videobasierte Sicherheit, die auf Zone-2-Anforderungen zugeschnitten ist.

Während sich in Gefahrenbereichen der Zone 1 beziehungsweise Division 1 unter normalen Betriebsbedingungen eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel gelegentlich bilden kann, ist eine explosionsfähige Atmosphäre in Gefahrenbereichen der Zone 2 beziehungsweise Division 2 im Normalbetrieb eher unwahrscheinlich und tritt nur selten und kurzzeitig auf. Zündfähige Konzentrationen von Gefahrenstoffen befinden sich hier normalerweise in geschlossenen Behältern oder Systemen und entweichen daher nur, wenn letztere versehentlich bersten oder zerbrechen. Genau für diese Anwendungsfälle hat Axis laut eigenen Angaben die P1468-XLE entwickelt.

Bei der P1468-XLE handele es sich um eine robuste, schlag- und wetterfeste Bullet-Kamera, die deutlich kleiner, leichter und kostengünstiger ist als auf Gefahrenbereiche der Zone 1 spezialisierte Kameras. Sie sei nach den internationalen Standards ATEX, IECEx und cULus zertifiziert. Außerdem liefere sie mit den Axis-Techniken Lightfinder 2.0, Forensic WDR (Wide Dynamic Range) und OptimizedIR bei allen Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität in 4K-Auflösung.

Darüber hinaus basiere die P1468-XLE auf dem System-On-Chip Artpec-8, der leistungsstarke Analyseanwendungen auf Grundlage von Deep Learning „on the edge“ ermöglichen soll. Direkt auf der Kamera vorinstalliert sei beispielsweise die Axis-Funktion Object Analytics, eine Edge-basierte Videoanalyse, anhand derer sich Personen oder Objekte erfassen und klassifizieren lassen.

Damit eignet sich die Kamera laut dem Anbieter für den Einsatz im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz. Hier könne sie beispielsweise dabei unterstützen, Rauch und Flammen frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass Personen die persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen oder Sperrbereiche nicht betreten. Zum anderen soll sie die betriebliche Effizienz erhöhen können, indem sie ein erweitertes, datenbasiertes Sensornetzwerk schafft, das sich in vorhandene Prozessleitsysteme integrieren lässt. Mit Hilfe der von der Netzwerk-Kamera gelieferten Daten sollen sich Prozesse auf diese Weise nicht nur kontrollieren, sondern auch in Echtzeit optimieren lassen.

Die P1468-XLE ist frei von PVC und BFR/CFR und verfügt zudem über integrierte Cybersicherheitsfunktionen, so die weiteren Angaben. Dazu zählen unter anderem signierte Firmware, sicheres Booten oder das Rechenmodul Edge Vault für eine sichere Speicherung der Geräte-ID oder auch das Signieren von Videomaterial mit kryptographischen Schlüsseln.

Die explosionsgeschützte Kamera soll ab dem dritten Quartal 2023 über alle Vertriebskanäle von Axis verfügbar sein.