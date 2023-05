Im Rahmen einer Partnerschaft mit Oracle stellt DigiCert seine Digital-Trust-Plattform ONE in der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) bereit. Durch Kombination von ONE mit der Security-First-Architektur OCI soll die Anwenderschaft von einer schnellen Wertschöpfung für Einzel- und Multi-Cloud-Bereitstellungen profitieren.

Mit der PKI-Lösung (Public Key Infrastructure) ONE lassen sich Benutzer, Geräte, Server, Dokumente oder Software im Rahmen einer einheitlichen Architektur schützen und die IT-Verwaltung von Digital-Trust-Initiativen zentralisieren, so DigiCert. ONE sei eine moderne, Cloud-native Multi-Tenant- und SaaS-Plattform, die bei Bedarf flexibel als Private Cloud im Einsatz sein kann.

ONE unterstütze Unternehmen bei einer Vielzahl von Anwendungsfällen. Das reiche vom Schutz vernetzter Medizingeräte für eine verbesserte Patientenversorgung oder der geschützten Erfassung und Analyse von Geräte-Telemetriedaten zur Optimierung von Einzelhandelsprozessen bis zur automatisierten Benutzer- und Geräteauthentifizierung für die IT-Dienste eines Unternehmens.

OCI biete eine integrierte, sichere und kontinuierlich verfügbare Cloud-Infrastruktur, welche die Einhaltung strenger Sicherheitsprotokolle und -abläufe gewährleisten soll. Neben hoher Leistung und Zuverlässigkeit stehe der Anwenderschaft ein vereinfachtes, transparentes Preismodell mit flexiblen Optionen zur Verfügung, um individuelle Geschäftsanforderungen erfüllen zu können. Die Auswahl reicht von lokalen oder Public-Cloud-Szenarien bis zur beliebig kombinierbaren Anbindung unterschiedlicher Cloud-Anbieter, so die weiteren Angaben.

OCI-Cloud-Regionen bieten alle Vorteile von Public-Cloud-Services und ermöglichen zugleich die Nutzung sicherer, hochleistungsfähiger Umgebungen vor Ort, so das Versprechen. Diese sollen dazu beitragen, sensible oder regulierte Daten und Workloads getrennt zu halten, um die Anforderungen an die Datenresidenz auf der Basis von Standort oder Vertraulichkeit einzuhalten.