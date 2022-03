Schutz sensibler Daten auch in der Multi-Cloud

Utimaco stellt U.trust Data File für die Datenverschlüsselung vor. Damit, so der Aachener Security-Spezialist, biete man nun ein komplettes Lösungspaket für die IT-Sicherheit in den Bereichen Datenverschlüsselung, Hardware-Sicherheitsmodule (HSM), Schlüssel-Management und Public Key Infrastructure (PKI) an.

Der Schutz von Daten gewinnt für Behörden und Unternehmen aller Branchen immer mehr an Bedeutung, da die rasant fortschreitende Digitalisierung und mobiles Arbeiten potenzielle neue Angriffsvektoren eröffnen, wie Utimaco betont. Durch die zunehmende Nutzung von Cloud-Services werden immer mehr Daten gemeinsam genutzt und extern gehostet. Unternehmen müssen daher ihre Daten unabhängig vom Speicherort schützen. Zudem machen Aufsichtsbehörden Unternehmen bei Verstößen gegen Datenschutzbestimmungen verantwortlich.

Mit U.trust Data File will Utimaco diesen Herausforderungen begegnen. Die Softwarelösung sei einfach zu integrieren und gewährleiste den Umgang mit sensiblen Daten in Übereinstimmung mit Datenschutzbestimmungen wie DSGVO, CCPA, PDPA usw. Gleichzeitig sei sie benutzerfreundlich: Die Belegschaft werde keinen Unterschied in ihrer Arbeitsroutine bemerken.

Die Funktionen laut Herstellerangaben: