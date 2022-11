Okta hat die beiden neuen Lösungen Workforce Identity Cloud und Customer Identity Cloud vorgestellt. Sie sollen Unternehmen und Organisationen helfen, die Identitäten von Beschäftigten und Kunden besser zu schützen.

Workforce Identity Cloud ermöglicht laut Okta das Identity-Management für alle Beschäftigten, Geschäftspartner, Dienstleister und Anwendungsfälle. Es verbinde bisher getrennte Identity-Lösungen zu einem kohärenten und ganzheitlichen Angebot.

Die Software biete Phishing-Schutz für alle gemanagten und ungemanagten Geräte mit macOS, Windows und Android. Das Security-Team könne das WebAuthn-Enrollment auf Hardware-Keys einer spezifischen Ausgabestelle eingrenzen, um Phishing-Versuche zu verhindern. Das integrierte Passkey-Management soll verhindern, dass Anwender Multi-Device-FIDO-Zugangsdaten wie Passkey verwenden, um Gefahren beim Zugriff auf sensible Anwendungen mit unsicheren Geräten zu vermeiden. Außerdem gebe es einen erweiterten Security-Check für ungemanagte Endgeräte.



Hinzu kommen Funktionen wie ein integrierter Privileged Access, um hochsensible Zugangsdaten für Admin- und Root-Konten zu schützen. Credential Vaulting ermögliche die sichere Aufbewahrung und Rotation von Zugangsdaten für lokale Benutzerkonten sowie für von Angestellten verwaltete Interna.

Die neue Customer Identity Cloud von Okta powered by Auth0 wiederum zielt darauf ab, die Nutzererfahrung von Kunden zu verbessern und zugleich deren Identität sicherzustellen. Die Okta Customer Identity Cloud for Consumer Apps unterstütze Unternehmen und Organisationen dabei, ihre Registrierungs- und Login-Prozesse nachhaltig und über alle Geräte, Stacks und Plattformen hinweg zu vereinfachen. Die Software biete Passkeys-Support als Passwort-Alternative für Kunden, zudem ein Security Center mit umfangreichen Bedrohungsinformationen. Per Anbindung an Okta Workforce Enterprise könne ein Entwickler von SaaS-Anwendungen leicht Out-of-the-Box-Integrationen für die Okta Workforce Identity Cloud bereitstellen.