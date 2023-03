G Data CyberDefense hat seine Mobile-Device-Management-Lösung grundlegend überarbeitet. Durch das Update können jetzt auch kleine Unternehmen mit fünf Smartphones ihre Geräte im Unternehmensnetzwerk mit der Stand-alone-Lösung unabhängig von der gewählten Endpoint Protection verwalten.

Die MDM-Lösung ist sowohl für Mobilgeräte mit Android als auch mit iOS nutzbar und darüber hinaus mit sämtlichen Enterprise-Mobile-Management-Systemen kompatibel, so der Security-Spezialist weiter. MDM sei in allen hauseigenen Businesslösungen enthalten.

Unternehmen können damit alle mobilen Endgeräte im Firmennetzwerk unabhängig von der eingesetzten Security-Lösung absichern. Mit dem überarbeiteten MDM-Angebot erhalten IT-Administratoren durch die neue Stand-alone-Lösung weitreichende Kontrolle über Smartphones im Unternehmensnetzwerk, so das Versprechen. Die Administration erfolge über eine einfache Benutzeroberfläche. Neue Geräte ließen sich schnell und unkompliziert einbinden und administrieren.

Filter für Listen oder feste Profile für bestimmte Gruppen erleichtern außerdem die Verwaltung größerer Smartphone-Bestände. Bereits kleine Unternehmen ab fünf Geräten können das MDM ab einem Euro pro Monat und Smartphone einsetzen. Bei verdächtigen Aktionen erhalten Admins konkrete Anweisungen, was mit den betroffenen Geräten zu tun ist.

„Angesichts der aktuellen Bedrohungslage reicht es nicht mehr, dass IT-Admins via MDM im Blick haben, welche mobilen Geräte im Netzwerk aktiv sind, welche Apps auf ihnen installiert sind und welche Zugangsberechtigungen sie haben“, sagte Stefan Mutterlose, Product Owner im Bereich Mobile bei G Data CyberDefense. „Gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen fehlt es aber auch an fachspezifischem Wissen, um auf Sicherheitswarnungen adäquat zu reagieren. Daher reicht ein Standard-MDM heute nicht mehr aus, um der hohen Gefahrenlage gerecht zu werden.“