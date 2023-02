Der IT-Sicherheitshersteller Eset hat eine weitere Version von Cyber Security für macOS vorgestellt. Die Security-Lösung für Mac-Rechner biete neben dem Schutz vor aktuellen Cyberbedrohungen nun auch native Unterstützung für ARM, um jederzeit einen bestmöglichen Schutz sicherzustellen.

Die Sicherheitsarchitektur von Cyber Security für macOS basiere auf sogenannten Micro-Services. Das bedeutet laut Eset, dass sich die Komponenten auf eine sicherere und leistungsoptimierte Weise ausführen lassen. Die Anwenderschaft profitiere von höherer Stabilität und Ausfallsicherheit.

Micro-Services sind ressourcenschonender und helfen, Akkulaufzeit zu sparen. Daher lasse sich jede Komponente von Cyber Security für macOS nur bei Bedarf starten und laufe für die ihr zugewiesene Zeit.

Die aktuelle Version von Cyber Security für macOS verfügt außerdem über ein verbessertes mehrsprachiges Installationsprogramm, das 24 verschiedene Sprachen unterstützt, so Eset. Die Sicherheitslösung verfüge außerdem über eine neu gestaltete grafische Benutzeroberfläche (GUI), die den dunklen Modus in HiDPI (High Dots Per Inch) vollständig unterstützt und so Ressourcen auf dem Gerät spart.

Cyber Security für macOS v7.3 umfasse unter anderem Anti-Phishing-Techniken. Diese sollen Schutz vor bösartigen HTTP-Webseiten bieten. Ein Viren- und Spyware-Schutz beseitige alle Arten moderner Bedrohungen, einschließlich Viren, Würmer und Spyware. Zudem verhindere ein plattformübergreifender Schutz, dass sich Malware von macOS auf Windows-Endgeräte ausbreitet und umgekehrt. Die LiveGrid-Technik aus dem Hause Eset ermögliche Whitelisting von sicheren Dateien basierend auf einer Dateireputationsdatenbank in der Cloud.

Außderm beinhaltet die Lösung laut Eset ein Web- und E-Mail-Scanning. Dies umfasse das Scannen von Websites während des Surfens und Überprüfen aller eingehenden E-Mails auf Viren und andere Bedrohungen.