Unternehmen befinden sich in der Transformation, müssen umdenken, neue Sicherheitskonzepte implementieren. macmon secure erweiterte 2021 seine Zero-Trust-Network-Access-Strategie (ZTNA) auf sämtliche Unternehmensressourcen, inklusive Cloud - Voraussetzung für eine umfassende Digitalisierung.

Unternehmen befinden sich in der Transformation. Isolierte Office- und Produktionsnetze werden neu strukturiert. Die Digitalisierung schreitet voran, dadurch interagieren OT- und IT-Netzwerke zunehmend. Die Zahl der vernetzten Geräte – bekannt als das Internet der Dinge (IoT) – wird Prognosen zufolge in diesem Jahr 18 Milliarden erreichen. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Zahl der potenziellen Angriffspunkte für Cyberkriminelle, die sich Zugang zu sicheren digitalen Systemen verschaffen wollen, enorm steigt. Der dadurch explodierende Datenverkehr findet intern, hybrid und in der Cloud statt. Unternehmen müssen umdenken und neue IT-Sicherheitskonzepte implementieren, die auch außerhalb des eigenen Unternehmensnetzwerks greifen. Hier besteht in Deutschland ein immenser Nachholbedarf.

Viele Unternehmen immer noch unzureichend geschützt

Die Studie „Cyber Security neu gedacht“ fand heraus, dass zukunftsweisende Konzepte nur bei weniger als 15% der befragten Unternehmen im Einsatz sind. 204 Anwenderunternehmen aller relevanten Branchensegmente ab 50 Mitarbeitern wurden 2022 von techconsult in Kooperation mit dem Netzwerkspezialisten macmon secure zu dem Stellenwert und der Entwicklung ihrer Cyber-Security-Maßnahmen befragt. Ziel war es herauszufinden, wo deutsche Unternehmen derzeit bei der Entwicklung ihrer Cyber-Security-Maßnahmen stehen. Unternehmen, die keine Erfahrung mit dem Einsatz von Zero Trust Network Access (ZTNA) haben, liefert die Studie wertvolle Erkenntnisse, um Einsatzmöglichkeiten besser bewerten zu können und zeigt außerdem zentrale Erfolgsfaktoren aus der Praxis.

Netzwerksicherheit – die Grundlage für ein dauerhaft sicheres Netzwerk

Das Berliner Unternehmen macmon secure bietet seit 2003 herstellerunabhängige Lösungen, die heterogene Netzwerke dank sofortiger Netzwerktransparenz vor unberechtigten Zugriffen schützen. Die NAC-Lösung wird schnell und einfach implementiert, mit erheblichem Mehrwert für die Netzwerksicherheit, da alle Geräte im Unternehmensnetzwerk identifiziert, und somit kontrolliert werden können. So wissen Unternehmen jederzeit, welche Geräte, wie die klassischen Office-Endgeräte PCs, Drucker oder Laptops, aber auch medizinische und technische Geräte, sich im Netzwerk befinden. Nur durch diese Transparenz ist eine effiziente Überwachung möglich. Dabei legt macmon auch großen Wert auf die Vernetzung mit Technologiepartnern deren Software- und Hardware-Lösungen bereits im Unternehmen genutzt werden. So können Daten über Schnittstellen ausgetauscht und automatisierte Prozesse initiiert werden, beispielsweise die Isolation eines auffälligen Endgerätes in ein Quarantäne-Netz.

Dies erhöht die Netzwerksicherheit, verhindert die doppelte Datenpflege, ermöglicht die dauerhafte Analyse des Endgerätestatus und reduzierte händische Eingriffe der IT-Administratoren, was wiederum wichtige Zeit im IT-Team einspart. Dafür kommuniziert macmon NAC über SNMP, SSH, HTTPS (REST), DHCP, DNS sowie weitere Protokolle und Schnittstellen (z. B. REST API) mit den Switches, Routern und weiteren aktiven Netzwerkkomponenten, um die Topologie des Netzwerks mit allen verbundenen Geräten herstellerunabhängig automatisch zu erfassen und zu identifizieren. Bei der Identifizierung der Endgeräte hat sich seit über 15 Jahren das Whitelist-Prinzip bewährt – für die übrigen unbekannten Geräte unter-

stützt macmon NAC diverse Technologien wie WMI, SNMP oder Footprinting.

Zusätzliche Sicherheit gewinnen Unternehmen und Institutionen durch die Regelung individueller Zugänge. So erhalten Besucher beispielsweise einen kontrollierten Netzwerk-Zugang über das macmon Gäste Portal mithilfe eines dynamischen Managements der Netzwerksegmente.

