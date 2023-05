Barracuda Networks, Anbieter von Cloud-first-Sicherheitslösungen, bietet mit SecureEdge eine SASE-Lösung, mit der sich Hybrid- und Remote-Arbeit effektiv absichern lassen. SecureEdge sichere Benutzerkonten, Standorte sowie IoT-Geräte, sei einfach zu verwalten und schaffe Konnektivität zu jedem Gerät, jeder Anwendung, jedem Workload sowie Cloud- beziehungsweise Hybrid-Umgebungen.

Die SaaS-basierte Plattform integriert die anbietereigenen Dienste Secure SD-WAN, Firewall-as-a-Service, Zero Trust Network Access und Secure Web Gateway und ersetzt herkömmliche Firewalls, Web-Filter-Appliances sowie VPN, SSL VPN, SD-WAN und Zero Trust der ersten Generation.

SecureEdge biete unter anderem ein hohes Maß an Kontrolle und Transparenz des vom Benutzer erzeugten Datenverkehrs an jedem Endpunkt. Eine selektive Sicherheitsüberprüfung soll es Unternehmen und MSPs ermöglichen, die Kontrolle über kritischen Anwendungsverkehr zu behalten.

Zudem vereinfache absichtsbasiertes Networking den Betrieb durch die Anwendung von Prinzipien des intent-based Networking auf der gesamten Plattform, einschließlich SD-WAN und sicherem Anwendungszugang. Die Lösung verfüge außerdem über mehrere Sicherheits- und Konnektivitätsebenen mit automatischem SD-WAN über alle verfügbaren Uplinks.

Die integrierte Last-Mile-Optimierung verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Vorwärtsfehlerkorrektur (Forward Error Correction, FEC), um Paketverluste zu verringern und den Netzwerkverkehr zu optimieren, so die Anbieterangabe. Diese Algorithmen sollen sich sowohl bei der Verbindung von Bürostandorten als auch von Endpunkten anwenden lassen.

Der mehrschichtige Netzwerkschutz biete eine konsistente Richtliniendurchsetzung für Benutzer im Büro und an anderen Standorten, die über die Cloud, vor Ort oder in einer hybriden Umgebung bereitsteht. Unternehmen sollen zudem vom Schutz vor Web-basierten Bedrohungen unabhängig vom Standort des Benutzers profitieren. Die Lösung ermögliche darüber hinaus einen sicheren Fernzugriff für jeden Benutzer auf jede Anwendung und jeden Workload mit Zero Trust Access.