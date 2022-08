Sophos hat mit Cloud Native Security eine Lösung vorgestellt, die eine umfassende Sicherheitsabdeckung über Cloud-Umgebungen, -Funktionen, -Dienste und Identitäten hinweg bieten soll. Die Lösung bündelt die beiden hauseigenen Produkte Intercept X Advanced für Server mit XDR und Cloud Optix Advanced. Sie unterstütze Unternehmen bei der Absicherung von Cloud-Umgebungen und biete eine hohe Transparenz, eine zentrale Administration sowie die priorisierte Erkennung inklusive schneller Reaktionszeit auf Cybervorfälle.

Wenn Unternehmen Server-Funktionen und -Dienste auf Cloud-Hosts, Container oder Server-lose Umgebungen verlagern, müssen diese IT-Umgebungen widerstandsfähig, schwer kompromittierbar und im Notfall schnell wiederherstellbar sein. Um dies zu erreichen, ist eine zentrale und integrierte Sicherheitsplattform essenziell, die Cloud-Sicherheit vereinheitlicht und Transparenz über die gesamte Infrastruktur bietet.

Beim Shared-Security-Modell (AWS, Azure) sind Anwender für den Schutz ihrer Instanzen, Anwendungen und Daten verantwortlich. Cloud Native Security biete eine einheitliche Cloud-Security-Plattform, die auf vier Säulen basiert. Der Zugriffschutz schütze Anmeldedaten und biete einen sicheren Zugriff auf Cloud-Dienste. Zudem ermögliche der Workload-Schutz das Erkennen, Abrufen und Sichern von Hybrid-Cloud-Funktionen und -Diensten. Darüber hinaus biete der Netzwerkschutz Sicherheit von Cloud-Netzwerken und automatische Reaktion auf Bedrohungen. Schließlich ermögliche es die DevOps-Integration, Sicherheit in Entwicklungsprozesse einzubetten.

Das Bundle von Intercept X Advanced für Server mit XDR und Cloud Optix Advanced enthalte unter anderem Sichtbarkeit, Verwaltung, Berechtigungs-Management und Compliance in einzelnen und mehreren Cloud-Umgebungen, einschließlich Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud Platform, sowie herkömmliche On-Premise-Überwachung. Außerdem ermögliche es eine erhöhte Flexibilität und Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen mit Warnmeldungen zur Sicherheitslage in der Cloud-Umgebung, die in gängige SIEM-, Kollaborations-, Workflow- und DevOps-Tools integrierbar sind.

Zudem unterstütze Cloud Native Security die Amazon-Malware-Schutzdienste des „Amazon GuardDuty Malware Protection“-Service. GuardDuty-Ergebnisse lassen sich in Sophos Central durch Cloud Native Security integrieren, um mehr Transparenz und eine priorisierte Ansicht von Bedrohungen zu erhalten, so die weiteren Angaben.