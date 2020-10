Extreme Networks hat sein Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) Extreme AirDefense um BIPS-Funktionalität (Bluetooth- und Bluetooth-Low-Energy-IPS) erweitert. AirDefense bietet laut Hersteller Rund-um-die-Uhr-Angriffserkennung für Funknetze und nutzt dazu die WLAN Access Points als Sensoren. Durch die Integration von Bluetooth und Bluetooth Low Energy (BLE) in AirDefense könne ein Netzwerkadministrator nun den wachsenden Bedrohungen von Bluetooth- und BLE-Geräte mit Features für die automatisierte Erkennung, Identifikation, Klassifizierung, Benachrichtigung und Abwehr begegnen.

Per Funk angebundene IoT-Geräte (Internet of Things) wie etwa Bluetooth- und BLE-IoT-Geräte sind potenzielle unautorisierte Einstiegspunkte ins Unternehmensnetzwerk. Zur Abwehr verfolgt Extreme AirDefense laut Hersteller mehr als 325 bekannte Angriffsvektoren. Damit biete man die branchenweit größte Datenbank zur Bedrohungsermittlung.

Mit neuen Funktionen für die Bluetooth/BLE-Erkennung soll AirDefense sicherstellen, dass nur für das Unternehmensnetzwerk zugelassene Bluetooth/BLE-Geräte darauf zugreifen können. Zum Funktionsumfang zählen laut Hersteller eine On-Demand-Gerätelokalisierung, die Erkennung von Geräte-Standortänderungen und von unerwünschten BLE Beacons, das Aufspüren nicht zugelassener BLE-Geräte sowie diverse Warnmeldungen und Widgets.



Des Weiteren biete die Lösung umfangreiche Analysemöglichkeiten. So erleichtere es die BLE-LiveView-Funktionalität von AirDefense, BLE-Protokolle, -Dienste, -RSSI (Receiving Signal Strength Indicator) etc. zu überblicken. AirDefense bietet volle Unterstützung für den iBeacon- und den Eddystone-Protocol-Stack.



AirDefense stet laut Extreme Networks Anwendern der Management-Lösung ExtremeCloud IQ in der Lizenzstufe „Pilot“ kostenfrei zur Verfügung. Weitere Informationen finden sich unter www.extremenetworks.com.

