Trend Micro, international tätiger Anbieter von Cybersicherheitslösungen, übernimmt mit Anlyz einen Spezialisten für SecOps (Security Operations), also für die Softwareunterstützung der Betriebsabläufe in einem Security Operations Center (SOC). Die Übernahme erweitere Trend Micros Orchestrierungs-, Automatisierungs- und Integrationsfähigkeit, so der japanische Security-Anbieter. Unternehmen wie auch MSSPs (Managed Security Service Provider) sollen mit dem Angebot ihre Leistungsfähigkeit steigern sowie ihre Betriebs- und Kosteneffizienz optimieren können.

Anlyz hat SOAR-Software (Security Orchestration, Automation, and Response) für MSSPs entwickelt, die dafür konzipiert ist, den Incident-Response-Prozess über mehrere Anwenderunternehmen hinweg zu verwalten. Zudem biete die Lösung eine intelligente Log-Aggregation, um die Datenaufnahme und -anreicherung aus unterschiedlichen Datenquellen und Security-Lösungen zu ermöglichen, und dies auf Basis einer hochleistungsfähigen, skalierbaren Architektur. Trend Micro will Anlyz’ SOAR-Lösung und deren Bestand an Produktkonnektoren nutzen, um seine Plattform zu erweitern und für Anwenderunternehmen zusätzliche Integrations- und Automatisierungsoptionen zu schaffen.

Ein MSSP, so Trend Micro weiter, erhalte damit eine einheitliche Technologieplattform zur Verwaltung seines SOC-Angebots. Die Plattform sorge für Sichtbarkeit, Analysen und Automatisierung über mehrere Trend-Micro-Lösungen, Drittanbieter-Produkte und Kundeninstanzen hinweg, was die Verwaltung von XDR erleichtere. So könne ein MSSP seine strategischen SOC-Services ausbauen und die Komplexität seines Security-Stacks minimieren, weil er weniger Softwareanbieter benötigt.

Ein Anwenderunternehmen wiederum profitiere von einer umfassenden Plattform für XDR (Extended Detection and Response) und Incident-Response-Orchestrierung (also für koordinierte Abläufe im Angriffsfall). Dies helfe, die Produktivität der Security-Analysten zu steigern und den Personalmangel zu mildern. Als flexibel skalierbare Plattform eigne sich die Software für IT-Umgebungen jeglicher Größe und Komplexität.

Anlyz, gegründet 2017, hat seinen Sitz im US-Steuerparadies Delaware und seine Entwicklung in Indien. Trend Micro und Anlyz sind seit 2021 Technologie-Allianzpartner und haben laut Trend-Micro-Angaben bereits über 30 gemeinsame Kunden. Die Übernahme umfasst neben Anlyz’ geistigem Eigentum ein Team von mehr als 40 technischen Beschäftigten. Trend Micros über 3.000 Personen umfassendes technisches Team wächst damit weiter und erhält ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum im indischen Bangalore.