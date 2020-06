Zebra Technologies Corporation, Anbieter für Ortungslösungen, hat MotionWorks Proximity vorgestellt. Die Lösung bietet Näherungserkennung mit Warnmeldung und Kontaktverfolgung auf Benutzerebene. Damit sollen Arbeitgeber die Gesundheit ihrer Mitarbeiter im Arbeitsumfeld schützen können.

Behörden auf der ganzen Welt haben Richtlinien herausgegeben, die von Unternehmen die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen wie unter anderem Social Distancing, Kontaktverfolgung und Desinfektion vorgeben.

Die MotionWorks-Proximity-Lösung erfüllt laut Anbieterangaben die verlangten Anforderungen vieler Unternehmen, die nach einer praktikablen Möglichkeit suchen, die Strategie zur Wiedereröffnung zu verbessern.

Die Lösung biete Nahbereichs- und Kontaktverfolgung, Dashboards und Berichte für Arbeitgeber sowie individuelle Nahbereichswarnungen für Mitarbeiter. Die Daten seien an eine Mitarbeiter-ID oder eine anonymisierte Benutzer-ID gebunden. Die Lösung ermögliche verwertbare Einblicke seitens der Arbeitgeber, gleichzeitig bleibe die Privatsphäre der Personen gewahrt. Eine genaue, automatisierte Kontaktverfolgung kann Unternehmen dabei helfen, exponierte Mitarbeiter schnell für Tests zu identifizieren. Dadurch können möglicherweise großflächige Betriebsschließungen vermieden werden.

Die Softwarelösung nutzt Bluetooth-Low-Energy (BLE) und WLAN und ist in der Cloud gehostet. Sie lasse sich schnell implementieren und von Zebra per Fernzugriff verwalten. Die Software erfordere keine neue Infrastruktur. Anwender können sie auf vorhandenen oder neuen Zebra-Android-Geräten nutzen, die je nach Kundenanforderungen in unterschiedlichen Größen und zu verschiedenen Preisen erhältlich sind, so der Anbieter.

Weitere Informationen stehen unter www.zebra.com zur Verfügung.