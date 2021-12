Alarm, Messaging und Location: Auerswald erweitert nach eigenen Angaben den Funktionsumfang seiner IP-DECT-Systeme COMfortel WS-500S und COMfortel WS-500M. Mit dem Feature AML erhalten Nutzer auf die angeschlossenen Mobilteile nun diverse Alarm-Services zugestellt. Die Lizenzen für die neuen Funktionen sind ab sofort im Auerswald-Onlineshop zu haben.

Mit AML will der Hersteller die Sicherheitsanforderungen in diversen Einsatzbereichen weiter verbessern. Speziell Unternehmen aus dem Gesundheits-, Pflege- oder Sicherheitssektor sowie Betreiber großer Industrieanlagen sollen von den zusätzlichen Funktionen profitieren können. In nur wenigen Schritten lasse sich der Funktionsumfang des IP-DECT-Singlecell-Systems WS-500S sowie des Multicell-Systems WS-500M unkompliziert und schnell erweitern.

AML (Alarm, Messaging, Location) ist über zwei Lizenzen verfügbar, die sich in ihrem Funktionsumfang unterscheiden. Damit lassen sich die genannten Systeme wahlweise nur um die beiden Funktionen Alarm und Messaging, oder aber um alle drei Funktionen, also Alarm, Messaging und Location erweitern. Je nach Nutzung und Bedarf können Unternehmen für jedes einzelne angeschlossene Mobilteil flexibel wählen.

Insbesondere für Krankenhäuser, Seniorenheime und andere Pflegeeinrichtungen bieten die Alarm- und Messaging-Funktionen wichtige Vorteile, so der Hersteller. Pflegekräfte könnten zum Bespiel auf Notfälle schneller reagieren. Die Location-Funktion dient der Ortung und damit ebenfalls einer erhöhten Sicherheit.

Um festzustellen, wo sich gerade ein bestimmtes Mobilteil befindet, lässt sich über den Alarm-Server eine Abfrage an das jeweilige IP-DECT-System schicken. Dieses kann anhand der Verbindungsstärke des Mobilteils zu den einzelnen Basisstationen dessen exakte Position ermitteln und diese an den Server senden. Eine Funktion, die vor allem in großen Industrieanlagen, bei Wach- oder Pförtnerdiensten, Kliniken, EDV-Zentren oder auch Strafanstalten von großem Nutzen sein soll.