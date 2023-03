Kai Wähner, Global Field CTO von Confluent.

Bei vielen aktuellen Projekten steht die Datennutzung im Vordergrund. Daten-Streaming ermöglicht viele Anwendungsfälle von der OT- und Produktions-Ebene bis hin zum kundenorientierten Aftersales- und Service-Management.

Im April 2023 wird Deutschland erneut zum Zentrum für die weltweite digitale Industrie. Die Hannover Messe öffnet ihre Türen und erwartet rund 4.000 Unternehmen, die auch in diesem Jahr ihre Lösungen, Technik und Innovationen für eine vernetzte und klimafreundliche Industrie präsentieren.

Kai Wähner, Global Field CTO von Confluent, dazu: „Es stellt sich die Frage, was ist aus der Vision, Industrie 4.0 und damit dem Ziel, die internationale Spitzenposition Deutschlands in der Manufacturing-Branche zu stärken, geworden? Seit über einem Jahrzehnt beschäftigen wir uns mit Industrie 4.0. Während 90 Prozent der großen deutschen Unternehmen laut einer Untersuchung der Bitkom bereits Anwendungen für Industrie 4.0 nutzen oder den Einsatz planen, ist insbesondere der deutsche Mittelstand deutlich im Verzug. Knapp 30 Prozent sind von einer Smart Factory weit entfernt. Geht dem Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor Deutschlands bald der Kraftstoff aus?“

Was große Konzerne wie BMW, Michelin, Siemens und Mercedes vormachen, sollte für mittelständische Unternehmen ein Anreiz sein, nachzuziehen, so Wähner. Denn der Innovationsboom im produzierenden Gewerbe sei ungebrochen. In kaum einer anderen Branche gebe es so viele Innovationen und vielversprechende Anwenderbeispiele für eine digitale Zukunft. Automatisierung und Digitalisierung verändern die Art und Weise, wie Automobilhersteller, Energieversorger und Co. Daten nutzen, um die Gesamtanlageneffektivität (OEE) zu maximieren und gleichzeitig auch das Kundenerlebnis zu verbessern.



Bei all diesen Projekten stehe die Datennutzung im Vordergrund. Daten-Streaming ermöglicht viele Anwendungsfälle von der OT- und Produktions-Ebene bis hin zum kundenorientierten Aftersales- und Service-Management. Event Streaming mit Apache Kafka spiele eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit auf zuverlässige, skalierbare und flexible Weise, indem es mit verschiedenen klassischen und modernen Datenquellen interagiert.



Die Hannover Messe bietet laut Wähner eine ideale Plattform, um über Trends und Entwicklungen, beispielsweise in den Bereichen Software-definierte Produktion, Industrie 4.0 und Closed-Loop-Fertigung/den geschlossenen Produktionskreislauf sowie Automatisierung und Robotics zu sprechen. Doch auch darüber hinaus sollte das Thema auf der Prio-Agenda der Führungsebene ganz oben stehen. Denn nur so lasse sich die Position des wichtigsten Industriezweigs in Deutschland stärken.