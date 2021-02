Die Pandemie hat die Arbeitsweise auf den Kopf gestellt und treibt das Stresslevel immer mehr in die Höhe. Um dem entgegenzuwirken, stellte Citrix neue Funktionen für seinen Workspace vor. Diese sollen Mitarbeiter dabei unterstützen, besser mit dem Druck und der Komplexität des Arbeitsalltags umzugehen und so produktiver zu arbeiten.

Citrix Workspace ist eine Lösung für digitale Arbeitsplätze, mit der Mitarbeiter in einer zentralen Plattform auf alle betrieblichen Anwendungen und Daten zugreifen können. Der Workspace sorge für ein sicheres, zuverlässiges und konsistentes Arbeitsumfeld, das Lärm und Ablenkungen vermeidet. So können sich die Mitarbeiter konzentrieren, innovativ sein und Mehrwert schaffen, so die Citrix-Angabe.

Donna Kimmel, Executive Vice President und Chief People Officer bei Citrix, sagte: „Bisher haben sich Unternehmen vor allem auf das körperliche Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter konzentriert und alle anderen Bereiche im Prinzip ignoriert. Aber die Pandemie hat das geändert.“ Sie führte fort: „Heute ist ein ganzheitlicherer Ansatz gefragt, der mentale, seelische und emotionale Aspekte einbezieht. Verantwortliche haben erkannt, dass sie einen Arbeitsplatz schaffen müssen, an dem sich ihre Mitarbeiter in jeder Hinsicht wohlfühlen können.“

Mit Microapp-Funktionen sollen Unternehmen Funktionalitäten für das Wohlbefinden nahtlos in den Arbeitsbereich und die Arbeitsabläufe integrieren können. Mit diesen einfach zu bedienenden Low-Code-Tools lassen sich relevante Inhalte und Ressourcen zur Unterstützung der Mitarbeiter laut Anbieter automatisch anzeigen und auf jedem Gerät bereitstellen. Unternehmen können diese beispielsweise für die Durchführung von schnellen Pulsumfragen nutzen, um die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verfolgen und zu verbessern, so ein Citrix-Vorschlag. Außerdem sei die Weitergabe von positiven Nachrichten möglich, um die Mitarbeitermoral zu steigern. Ein weiterer Ansatz ist, Kollegen und ihre Leistungen zu würdigen, um das Engagement und die Gemeinschaft zu fördern. Schließlich können Unternehmen laut Citrix relevante Inhalte und FAQs an einer Stelle bereitstellen, um Mitarbeiter sicher zu unterstützen. Anwender sollen außerdem über ein wachsendes Ökosystem von Citrix-Partnern neue Funktionen hinzufügen oder selbst neue Microapps erstellen können.

Die erweiterten Funktionen stehen ab sofort zur Verfügung. Weitere Informationen finden sich unter www.citrix.com.

