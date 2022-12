Dr. Thomas King, der CTO von DE-CIX.

Multi-Cloud, 5G und das Metaverse – im neuen Jahr warten wohl eine ganze Reihe spannender Entwicklungen in der Tech-Welt auf die Branche. Dr. Thomas King, CTO von DE-CIX, nennt in einem Statement mehrere Trends, die seiner Einschätzung nach das Interconnection-Geschäft und die vernetzte Welt 2023 prägen werden.

Verschiedene Clouds besser verbinden

Die Cloud ist inzwischen ein integraler Bestandteil der IT-Infrastruktur fast jedes Unternehmens. „Die“ Cloud könne aber auch zum Risiko werden, so Dr. King, wenn man sich nur auf eine konzentriert – das sogenannte „Cloud Concentration Risk“. Um zu vermeiden, in Abhängigkeit von nur einem einzigen Anbieter zu geraten, setzen immer mehr Unternehmen auf eine Multi-Cloud-Strategie. Diese hat darüber hinaus den Vorteil, dass sich Unternehmen die jeweils besten Angebote von verschiedenen Anbietern heraussuchen können, um sich ein individuelles Cloud-Service-Portfolio zusammenzustellen.

Eine solche verteilte Infrastruktur hält allerdings auch neue Herausforderungen bereit und begünstigt die Entstehung von Silos. Einzelne Anwendungen oder Workloads könnten in lediglich einer bestimmten Cloud „gefangen“ sein. Außerdem bieten einige Provider proprietäre Cloud-Anwendungen an, die nur von ihrer eigenen Plattform aus zugänglich sind. Um auch in dieser komplexen Umgebung effizient arbeiten zu können, ist Cloud-zu-Cloud-Konnektivität zentral. 2023 werde die Branche erleben, so Dr. King, dass sich Cloud-Router auf Interconnection-Plattformen verbreiten werden. Sie sorgen für hochperformante Verbindungen mit geringer Latenz und hoher Bandbreite zwischen den verschiedenen Clouds. „Das verbessert die Interoperabilität zwischen Cloud-Umgebungen und ermöglicht die Synchronisierung von Daten, auch wenn sie bei unterschiedlichen Providern in verschiedenen Anwendungen liegen. So erhält Multi-Cloud einen weiteren Schub, da die Strukturen einfacher zu verwalten sind und zusätzlichen Schutz für kritische Unternehmensdaten bieten.“

5G wächst weiter

Anders als frühere Mobilfunknetzgenerationen ist 5G keine einzelne Technik. Stattdessen handelt es sich um eine Reihe unterschiedlicher Standards, die verschiedene Merkmale auf mehreren Ebenen umfassen. Dazu gehören die verwendete Frequenz, die Modulation und das Multiplexing sowie die Latenz. Auch wenn 5G bereits seit Jahren ein mediales Thema ist und viele Smartphones inzwischen über den Standard verfügen, ist die breite Einführung noch in einem frühen Stadium.

Wenn Unternehmen zum Beispiel beginnen, 5G in großem Umfang für das Internet der Dinge zu nutzen und zu vermarkten, werde sich der Technik-Stack weiterentwickeln, um die wachsenden kommerziellen Anforderungen zu erfüllen. Dr. King: „5G ist ein echter Meilenstein in der Technologiegeschichte: Es kann Spitzen-Datenraten von bis zu 20 GBit/s ermöglichen, mit bis zu einer Million angeschlossener Geräte pro Quadratkilometer. Die Datenübertragung erfolgt dabei mit einer Latenzzeit von nur einer Millisekunde. Mit diesen Leistungswerten hat 5G das Potenzial, die verarbeitende Industrie zu revolutionieren.“

Hersteller aus der Automobilbranche wie BMW, Mercedes-Benz, VW und Ford setzen beispielsweise auf eigene 5G-Campusnetze für industrielle IoT-Anwendungen. Das volle Potenzial von 5G wird sich laut dem DE-CIX-CTO zwar erst innerhalb der nächsten zehn Jahre offenbaren, doch bereits 2023 könne man weitere spannende Anwendungsfälle erwarten.



