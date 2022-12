MailStore launchte vor Kurzem Version 22.4 seiner E-Mail-Archivierungslösungen. Ab sofort unterstütze die Service-Provider-Edition (SPE) eine Multi-Faktor-Authentifizierung. Darüber hinaus habe man das Ressourcen-Management der Softwarelösungen Server, SPE und Home verbessert.

Mit der Multi-Faktor-Authentifizierung will MailStore die Sicherheit von SPE optimieren. Der Zugriff auf die Management-Konsole lasse sich nun von Admins durch die Multi-Faktor-Authentifizierung sichern.

Nach Eingabe von Benutzername und Passwort muss man zusätzlich einen Zugangscode eingeben, der sich durch eine frei wählbare Authenticator-App generieren lässt, so die weiteren Angaben. Die nachfolgende Nutzung der Management-API erfordere die Eingabe eines Passworts. Dieses muss in der Management-Konsole für jeden Admin generiert sein, für den Multi-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist. So soll sich die API ohne die Eingabe eines weiteren Faktors nutzen lassen.

Darüber hinaus hat MailStore laut eigenen Angaben in allen drei Softwarelösungen SPE, Server und Home das Ressourcen-Management verbessert. Dazu gibt der Archivierungsspezilaist an, dass man die Nutzung des erforderlichen Arbeitsspeichers beim Betrieb der Software optimiert hat.