Hewlett Packard Enterprise (HPE) bringt weitere Techniken für private Netzwerke über 5G und WLAN auf den Markt, die neue Unternehmens- und Industrieanwendungen ermöglichen sollen. Die Lösung für private 5G-Netze sei mit Mobilfunk-Zugangstechnik diverser Anbieter vorintegriert und lasse sich mit GreenLake schnell, flexibel und als Dienstleistung (as a Service) bereitstellen.

5G übertrifft WLAN in Bezug auf Reichweite, aber WLAN hat die Nase vorn, wenn es um die kostengünstige Vernetzung von Innenräumen geht. Mit der Private-5G-Technik von HPE sollen Unternehmen das Bestmögliche aus beiden Welten kombinieren können, mit nahtlosen Übergängen zwischen privatem 5G und WLAN.

Die private 5G-Lösung beruht auf dem HPE-eigenen 5G-Core-Stack, einer offenen, Cloud-nativen, Container-basierten 5G-Netzlösung. Diese hat man nun um weitere Funktionen für private Netze erweitert, etwa modularer Betrieb und Automatisierung, ein Self-Service-Portal sowie agiles Konfigurations- und Änderungs-Management.

Die Lösung unterstütze eine Reihe von Installations-Varianten, je nach Unternehmensanforderung. Für sicherheitskritische Einsatzzwecke oder an abgelegenen Orten wie Ölförderplattformen bietet HPE beispielsweise eine Edge-Computing-Lösung mit einem vollständig autonomen Betrieb. Dabei kommt das Edgeline-EL8000-Converged-Edge-System mit Intels Xeon-Scalable-Prozessor der dritten Generation zum Einsatz. Die Private-5G-Technik lasse sich auch in einer hybriden Umgebung betreiben, wobei die Funktionen der Benutzerebene am Edge und die Funktionen der Steuerebene in der Cloud gehostet sind. Die Private-5G-Lösung lasse sich zusammen mit WLAN-Lösungen von Aruba betreiben. Hierbei kommen Techniken wie Air Pass zum Einsatz, die das Roaming von 5G und WLAN automatisieren.

Der Markt für private 5G-Netze entwickelt sich schnell, und neue Marktteilnehmer wie zum Beispiel Hyperscaler etablieren sich. Telekommunikations-Firmen suchen daher nach einfachen Möglichkeiten zur Bereitstellung privater 5G-Netzwerke, um die wachsenden Erwartungen im Bereich Edge-Computing zu erfüllen.

Der HPE-eigene 5G-Core-Stack für private 5G-Netze ist als vorintegrierte Hard- und Softwareplattform über GreenLake erhältlich. Unternehmen können die WLAN-Lösungen von Aruba ebenfalls im As-a-Service-Modell über GreenLake nutzen, so die weiteren Angaben. Damit sollen sich die Netzwerke mit geringen Vorabinvestitionen bereitstellen und je nach Bedarf skalieren lassen.