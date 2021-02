Poly, Hersteller von Audio- und Videolösungen, hat mit der Savi-7300-Office-Serie eine neue Produktreihe der schnurlosen Savi-Headsets vorgestellt. Diese verfüge über eine verbesserte DECT-Technik. Dadurch sollen die Headsets Nutzern ein hohes Maß an Privatsphäre und bestmöglichen Klang bei allen Gesprächen bieten.

Die in die Savi-7300-Office-Headsets integrierte hauseigene Acoustic-Fence-Mikrofontechnik ermögliche, dass Gesprächspartner die jeweiligen Headset-Nutzer klar und deutlich verstehen. Andere gleichzeitig stattfindende Gespräche im Hintergrund oder Störgeräusche seien automatisch ausgeblendet. Die Savi-7300-Office-Serie sei außerdem mit der DECT-Schnurlostechnik in der Sicherheitsstufe C sowie einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung ausgestattet. Dieser Standard entspreche dem Schutzniveau, das auch für militärische Kommunikation Verwendung findet, und erfülle damit die Sicherheitsanforderungen für schnurlose Headsets.

Durch die Nutzung des DECT-Frequenzspektrums bietet die Savi-7300-Office-Serie laut Poly im Vergleich zu anderen DECT-Headsets eine doppelt so hohe Übertragungsdichte. Dies ermögliche es mehreren Personen, im selben Raum zu arbeiten, ohne Gespräche der anderen Mitarbeiter mitzuhören. So sind die Headsets laut Hersteller ideal für Branchen, die regelmäßig mit sensiblen Informationen in dicht besetzten Callcenter-Büros arbeiten, wie etwa im Finanz- und Gesundheitswesen.

Dank der Acoustic-Fence-Technik habe die Savi-7300-Office-Serie die „Microsoft Teams Open Office“-Zertifizierung erhalten. Diese bestätigt laut Poly-Angaben, dass das Headset nur die Stimme des Benutzers überträgt, nicht aber die Geräusche und Gespräche anderer Personen im Raum. Zusätzlich zur Teams-Zertifizierung verfüge die Teams-Version der Serie über eine dedizierte Taste. Damit soll sich jederzeit ein Meeting starten lassen, bei dem der Anwender gleichzeitig Benachrichtigungen erhält.

Die Savi 7300 Office-Serie ist ab sofort direkt beim Hersteller und bei autorisierten Fachhändlern weltweit erhältlich. Weitere Informationen stehen unter www.poly.com zur Verfügung.

