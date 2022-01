Rohde & Schwarz hat den Tester R&S CMP200 Radio Communication um eine neue Option für Kleinzellentests (Small Cell Tests) erweitert. Qualcomm Technologies hat die Lösung validiert. Sie werde nun vom Qualcomm Development Acceleration Resource Toolkit (QDART) for Small Cells unterstützt.

Kleinzellen bieten Netzbetreibern die Möglichkeit, die Kapazität bestehender Mobilfunknetze zu erhöhen und die hohen Datenraten zu erreichen, die für 5G-Anwendungsfälle benötigt werden. Sie können in öffentlichen und privaten Netzen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden zum Einsatz kommen. Daraus ergebe sich eine lebhafte Nachfrage nach Small-Cell-Infrastrukturtechnik. Die FSM100-5G-RAN-Plattform von Qualcomm nutzen aufgrund ihrer hohen Skalierbarkeit und Kosteneffizienz viele Hersteller und Anbieter von Mobilfunkinfrastruktur auf der ganzen Welt, so R&S. Formfaktor und Leistungseffizienz dieser Plattform sind für die Anforderungen an die Verdichtung von 5G-Netzen im Innen- und Außenbereich sowie die schnell voranschreitende Aufrüstung von Mobilfunknetzen auf 5G ausgelegt.

Der R&S CMP200 ist eine Non-Signaling-Lösung für HF-Parametertests im 5G-Millimeterwellenbereich. Als ZF-Tester vereint er die Funktionen eines Vektorsignalanalysators und eines Arbiträrgenerators. Die kompakte, integrierte Lösung könne je nach Kundenanforderung mit bis zu drei CMPHEAD30 Remote Radio Heads (RRH) für die Aufwärts- und Abwärtsmischung von Signalen in den 5G-FR2-Frequenzbereich ausgestattet werden. Das Konzept mit separatem One-Box-Tester und CMPHEAD30 RRH ermöglicht kurze HF-Kabelverbindungen für eine optimierte Leistungsübertragungsbilanz in Over-the-Air-Testumgebungen.