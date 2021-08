Bei der Stromversorgung über USB kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Schwierigkeiten, weil moderne Laptops und PCs Probleme haben können, den Energiehunger eines USB-Modems in den kurzen Sendeintervallen zu stillen. Um hier Abhilfe zu schaffen, haben alle USB-Modems von ConiuGo nun die Möglichkeit, auch ein externes Netzteil anzuschließen. Dann schalte die Stromversorgung um und der USB des Rechners werde nicht länger für die Stromversorgung des USB-Modems in Anspruch genommen.

Der Formfaktor des USB-Modems beläuft sich auf das 19 mm breite Gehäuse für die 32-mm-Hutschiene. Laut dem Modemspezialisten ist das für Anlagen- und Schaltschrankbauer von großem Interesse, da schmale Baubreiten helfen, kostbaren Platz auf der Hutschiene zu sparen.

Weitere Neuerungen befinden sich laut ConiuGo im Gehäuse der USB-Modems. Zur Auswahl stehen die drei Geschwindigkeitsklassen LTE CAT 4, LTE CAT 1 und LTE CAT M. Damit lasse sich für alle Industrieanwendungen die passende Datenrate finden. Darüber hinaus sei die LTE-CAT-M-Variante des USB-Modems als „Worldwide“-Version zugelassen. Damit soll es möglich sein, überall auf der Welt die bestmögliche Verbindung ins Netz sicherzustellen.

