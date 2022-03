Bessere Sicherheitsfunktionen für das NTP-Timing

Adva hat eine neue Softwareversion angekündigt, die die Oscilloquartz-Technik zur Zeitsicherung auf Synchronisationsnetzwerke mit per Network Time Protocol (NTP) ausweitet. Unternehmenskritische Dienste in vielen Branchen sind auf ein zuverlässiges und genaues NTP-Timing angewiesen.

Mit der neuen Software können Betreiber ein umfangreiches NTP-Synchronisationsproduktportfolio nutzen, dessen Sicherheit durch das Ensemble-Sync-Director-Management-System von Adva garantiert sein soll. Die neuen NTP-Funktionen sind eine Erweiterung der Oscilloquartz-PTP-Produktpalette (Precision Time Protocol) und werden durch die Syncjack-GNSS-Überwachung (Global Navigation Satellite System) unterstützt.

Die Lösung biete außerdem mehrere Formfaktoren mit redundanten Synchronisationsgeräten, mehrere Holdover-Optionen und Multi-Gateways zwischen GNSS, PTP und NTP, die schlussendlich für eine robuste, skalierbare und äußerst widerstandsfähige NTP-Timing-Architekturen sorgen sollen.

„Trotz der Verfügbarkeit von PTP ist NTP nach wie vor das am häufigsten verwendete Zeitsynchronisationsprotokoll. Es wird sowohl in vielen älteren Netzwerken als auch in neuen IoT-Anwendungen eingesetzt. Darüber hinaus wird die NTP-Zeitsteuerung immer ausgefeilter, während das NTP-Protokoll selbst unverändert bleibt. Jetzt ermöglichen wir es unseren Kunden, robuste, zuverlässige und sichere NTP-Implementierungen einzusetzen, die auf unserem Know-how und unserer Erfahrung bei der Bereitstellung einer sicheren Synchronisierung basieren“, so Gil Biran, General Manager Oscilloquartz bei Adva. Man setze einen neuen Maßstab für künftige NTP-Lösungen, indem man eine Kombination aus NTP-Architektur und hochpräzisem GNSS-Timing nutze, unterstützt durch PTP-Timing-Domänen.

Um sicherzustellen, dass die NTP-Bereitstellung einem breiten Spektrum von Risikoszenarien standhält, sei die Synchronisationslösung sowohl auf Geräte- als auch auf Netzwerkredundanz ausgelegt. Sie bietet mehrere Backup-Optionen wie PTP- und GNSS-gestützte Zeit sowie eine Vielzahl von Oszillatorlösungen, die unterschiedliche Holdover-Stufen ermöglichen.

Die Lösungen bieten laut Adva auch eine zentralisierte GNSS-Überwachung und -Sicherung und schützen so Zeitmessungsnetzwerke vor Schwachstellen, einschließlich Stör- und Spoofing-Angriffen.