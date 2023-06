Die neuen Multi-Gigabit-Switches von D-Link im Uhrzeigersinn von oben links: DMS-105, DMS-107, DMS-108, DMS-1100-10TP.

Der DMS-105, DMS-107, DMS-108 und DMS-1100-10TP sind die neuesten Produkte im Portfolio von D-Link. Die vier Modelle sollen sich dabei vor allem für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen sowie für Heimnetzwerke eignen. Auch Wifi 6 soll für die Switches kein Problem sein.

D-Link, Hersteller IP-basierter Netzwerklösungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie private Endkunden, erweitert sein Portfolio an Multi-Gigabit-Desktop-Switches und stellt vier neue Modelle vor. Der DMS-105, DMS-107 und DMS-108 verfügen über zwei bis acht 2.5G-Multi-Gigabit-Ports und bieten eine Möglichkeit, private und geschäftliche Netzwerke aufzurüsten. Der 10-Port-Multi-Gigabit-PoE-Smart-Managed-Switch DMS-1100-10TP mit acht 2,5G-PoE-Ports und zwei 10-Gigabit-SFP+-Uplink-Ports eigne sich für Unternehmen, die auf Wi-Fi 6 aufrüsten möchten.

Der DMS-105 und DMS-108 sollen große Dateien schneller übertragen und so die Zusammenarbeit und Produktivität in kleinen Unternehmen verbessern. Die fünf (DMS-105) beziehungsweise acht (DMS-108) Multi-Gigabit-Ports eignen sich mit ihren bis zu 2,5 GBit/s für das Zusammenspiel mit Wi-Fi 6-Geräten, High-End-Gaming-Computern und Workstations.

Die Switches sollen potenzielle Engpässe bei der Datenübertragung von Wi-Fi 6 Access Points vermeiden. Ergänzend fügt D-Link der Switch-Serie noch den 7-Port-Multi-Gigabit-Unmanaged-Switch DMS-107 hinzu, der mit zwei 2,5G-Multi-Gigabit und fünf Gigabit-Ethernet-Ports eine zusätzliche Einsteigerlösung darstellt.

Neu im Portfolio ist zudem der DMS-1100-10TP. Mit seinen acht 2,5-Gigabit-PoE-Ports und zwei 10-Gigabit-SFP+-Uplink-Ports bietet der neue Switch flexible Multi-Gigabit-Konnektivität, um beispielsweise den Datendurchsatz zwischen Access Points und der nachgelagerten Netzwerkinfrastruktur zu maximieren. Er richtet sich an Unternehmen, die ihr Netzwerk zukunftssicher aufstellen oder auf Wi-Fi 6 umrüsten möchten. Eine Integration in bestehende Gigabit-Ethernet-Netzwerkinfrastrukturen ist dabei möglich.

Dank PoE-Unterstützung und einem Gesamtleistungsbudget von 240 Watt ist der DMS-1100-10TP in der Lage, bis zu 30 Watt Leistung pro Port an angeschlossene PoE-fähige Geräte zu liefern. So kann der Switch mehrere Wi-Fi 6 Access Points mit Strom versorgen. Er unterstützt den IEEE-802.3bz-Standard (2.5GBase-T; 5GBase-T) und ist bis IEEE 802.3ab (1000Base-T) vollständig abwärtskompatibel. So sind 2,5-Gigabit-Geschwindigkeiten über ein Standard-Kategorie-5e-Kabel auf einer Distanz von bis zu 100 Metern möglich.