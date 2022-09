Das digitale Assistenzsystem von Fasihi soll Mitarbeitende in Produktion und Instandsetzung bei ihren Aufgaben und Arbeiten unterstützen. Über einen eineindeutigen QR-Code – ähnlich einem digitalem Typenschild – lassen sich alle Informationen über das Produkt und seinen Lebenszyklus zuordnen und die standardisiert bereitgestellten Informationen sowie intelligente Handlungsempfehlungen abrufen.

Fasihi-Geschäftsführer Rolf Lutzer erklärte dazu: „Wir lesen die standardisierten Informationen des Herstellers und eigene Dokumente zu diesem Equipment im Rahmen der Richtlinie VDI2770 ein, generieren einen eindeutigen QR-Code und schaffen damit die Grundlage für die Arbeiten an der Maschine wie Wartungen und Instandhaltung. Unser Digitales Assistenzsystem sorgt dafür, dass bei Problemen Handlungsempfehlungen ausgegeben werden und Aufgaben eindeutig zugewiesen und dokumentiert sind.“

In der täglichen Praxis sollen sich so wichtige Daten zum Equipment einfach und übersichtlich verwalten und über den QR-Code (auch im Format nach dem neuen internationalen Industriestandard IEC 61406) jederzeit abrufen lassen. Damit sei die automatische Identifikation von physischen Objekten und Informationen zum physischen Objekt in IT-Systemen konsequent umsetzbar – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Industrie 4.0.

Durch die digitale Erweiterung von gedruckten Typenschildern wird ein direkter Zugriff auf alle Produktdaten von Anlagenkomponenten möglich. Diese Vorgehensweise biete allen Beteiligten (Engineering, Betreiber und Hersteller) wesentliche Vorteile, vereinfache bestehende Prozesse und spare Zeit und Kosten, so Swen Harz, Head of Technical Solutions bei Fasihi. Denn so ließen sich Geräte eindeutig identifizieren. Der Zugriff auf gerätespezifische Informationen sei einfach, und durch die Nutzung des digitalen Typenschilds sei ein Unternehmen für Industrie 4.0 gerüstet.