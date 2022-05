Exascale-Durchbruch 

HPEs neues „Frontier“-System durchbricht als erster Supercomputer weltweit die Exascale-Schallmauer: Laut HPE-Angaben erreicht es 1,102 Exaflops beim HPL-Benchmark (High-Performance Linpack). Der Supercomputer, den HPE für das Oak Ridge National Laboratory (ORNL) des US-Energieministeriums gebaut hat, ist somit die neue Nummer 1 der aktuellen Top500-Liste der weltweit leistungsstärksten Supercomputer: Er ist leistungsstärker als die nächsten sieben Supercomputer der Top500-Liste vom Mai zusammen.

Mit einer theoretischen Spitzenleistung von 2 Exaflops soll Frontier künftig sogar noch höhere Geschwindigkeit erreichen. Das System liegt zugleich als energieeffizientester Supercomputer der Welt auf Platz 1 der Green500-Liste: Mit 52,23 Gigaflops pro Watt ist er 32 Prozent energieeffizienter als sein Vorgänger. Mit einer Leistung von 6,88 Exaflops belegt Frontier zudem den ersten Platz in der Kategorie „Mixed-Precision Computing“, die die Leistung in Formaten bewertet, die üblicherweise für KI zum Einsatz kommen.

Frontier wird nach HPE-Angaben Berechnungen bis zu zehnmal schneller lösen als heutige Spitzenrechner und Probleme bewältigen, die acht Mal komplexer sind. Der Supercomputer wird damit laut HPE-Bekunden erhebliche Auswirkungen auf diverse kritische Bereiche haben, darunter die Krankheitsdiagnose und -prognose, etwa die Krebsforschung, zudem die Arzneimittelforschung, erneuerbare Energien und sowie die Entwicklung neuer Materialien. „Das heutige Debüt des Exascale-Supercomputers Frontier stellt einen Durchbruch bei Geschwindigkeit und Leistung dar und gibt uns die Möglichkeit, Fragen zu beantworten, von denen wir nie wussten, dass wir sie stellen würden“, so Justin Hotard, Executive Vice President und General Manager HPC & AI bei HPE.

Frontier ermögliche nicht nur die Modellierung und Simulation komplexer wissenschaftlicher Forschungsarbeiten in den Bereichen Biologie, Physik und Chemie mit höherer Auflösung, so HPE, sondern werde auch dramatische Durchbrüche in der KI ermöglichen: Das System erlaube es, KI-Modelle zu entwickeln, die 4,5-mal schneller und achtmal größer sind. So könne ein Forschungsteam mehr Daten trainieren, um die Vorhersagbarkeit zu erhöhen und schneller zu Ergebnissen zu gelangen.



„Wissenschaftler und Ingenieure aus der ganzen Welt werden diese außergewöhnlichen Rechengeschwindigkeiten nutzen, um einige der schwierigsten Fragen unserer Zeit zu lösen“, , sagte Jeff Nichols, Associate Lab Director Computing and Computational Sciences beim Oak Ridge National Laboratory, „und viele von ihnen werden vom ersten Tag an mit ihrer Forschung beginnen.“