Ecos Technology, Spezialist für sicheren Fernzugriff, baut die Secure-Boot-Stick-Produktfamilie weiter aus. Mit dem Secure Boot Stick [HE] ist nun eine Variante mit Hardware-Verschlüsselung verfügbar. Die Verschlüsselung aller sicherheitsrelevanten Partitionen sorge trotz eines kleinen Formfaktors des Sticks für ein hohes Schutzniveau. Dies ermögliche den Einsatz der Remote-Access-Lösung auch in Bereichen mit strikten Sicherheitsanforderungen. Durch einen in die Hardware eingebundenen kryptografischen Schlüssel ist eine Zwei-Faktor-Authentisierung realisiert, so Ecos.

Der Stick könne an beliebigen PCs im Einsatz sein. Mit angestecktem Stick wird das speziell gehärtete Ecos-Betriebssystem auf Linux-Basis gestartet. Darüber lasse sich ein sicherer Fernzugang zur gewünschten Terminal-Server- oder Virtual-Desktop-Infrastruktur beziehungsweise Web-Anwendungen aufbauen.

Da auf dem genutzten PC oder Notebook weder eine Datenspeicherung noch ein Zugriff auf installierte Betriebssysteme oder sonstige Software erfolgt, ist eine vollständige Trennung zwischen der geschäftlichen und der privaten Nutzung des jeweiligen Rechners gewährleistet, so das Ecos-Versprechen. Dadurch seien auch private Computer oder bereits innerhalb der Organisation vorhandene, ältere Notebooks problemlos nutzbar, ohne Abstriche beim Schutzniveau oder der Performance machen zu müssen.

Laut Ecos bietet der Secure Boot Stick [HE] auch über die Hardware-Verschlüsselung hinaus ein umfassendes Sicherheitskonzept. So seien beispielsweise Bootloader, Firmware und Applikationen digital signiert und per „Chain-of-Trust“-Verfahren verifiziert. Eine integrierte Firewall blockiere Angriffe im gleichen Netz und Ping-Anfragen. Beim Abziehen des Sticks erfolge automatisch ein sofortiger Logout. Dies soll für zusätzliche Sicherheit an Rechnern sorgen, die mehrere Personen nutzen. Speziell abgesichert sei darüber hinaus auch der Prozess zur Aktualisierung von Firmware und Applikationen.

