Flexibler Netzwerk-Switch mit einfacher Verwaltung

Zyxel Networks stellte seine kompakten Acht-Port-PoE- und Non-PoE-Switches der GS1915-Serie vor. Die jüngste Ergänzung Nebula-kompatibler Lösungen biete insbesondere kleinen Unternehmen eine leicht zugängliche Einführung in Cloud-verwaltete Netzwerke. Die Verwaltung über die Nebula-Mobile-App soll zudem durch eine einfache Konfiguration, hohe Sicherheit und nahtlose Multi-Device-Verwaltung punkten.

Gerade kleine Unternehmen und Start-Ups haben oft kein eigenes IT-Team zur Verfügung, benötigen aber dennoch hochwertige Netzwerkhardware. Die GS1915-Serie ist sowohl für diese Unternehmen als auch Prosumer aufgrund der mühelosen Konfiguration und Benutzerfreundlichkeit die geeignete Lösung, um das Netzwerk aufzurüsten, so das Zyxel-Versprechen.

Die GS1915-Serie habe man unter Berücksichtigung eines einfachen und schnellen Installationsprozesses sowie einer einfachen Bedienung über die Nebula-Mobile-App entwickelt. Mit der App sollen Benutzer neue Geräte in die Cloud-Management-Plattform einbinden, den Überblick über den Netzwerkstatus behalten, ihr Netzwerk fernsteuern und nicht autorisierte Clients jederzeit und überall sperren können.

Anwenderunternehmen erhalten laut Zyxel eine einheitliche und einfache Netzwerkverwaltung und können in Echtzeit auf Netzwerkinformationen zugreifen, um ihre Switches, Wireless Access Points, Firewalls und 5G-/LTE-Mobilrouter zentral und aus der Ferne zu verwalten.

Das PoE-Modell GS1915-8EP unterstütze PoE+ an acht Ports und verfüge über eine Leistung von 60 W. Damit lassen sich mehrere Access Points und Kameras in Privathaushalten und kleinen Unternehmen mit Strom und Daten versorgen, so die weiteren Angaben. Mit der Nebula-Mobile-App lasse sich eine fehlerhafte Kamera selbst aus der Ferne problemlos aus- und wieder einschalten und damit zurücksetzen.

Die LED-Anzeigen auf der Vorderseite der Switches der GS1915-Serie sollen es Anwendern erleichtern, den Switch-Status sofort zu erkennen. Die lüfterlosen Switches arbeiten geräuschlos und fügen sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung ein, ohne störende Lüftergeräusche zu verursachen, so Zyxel weiter.