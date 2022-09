Mit dem UR32L erweitert ICP Deutschland sein Portfolio um eine industrielle Mobilfunk-Router-Variante. Der UR32L sei mit seinen eingebetteten intelligenten Funktionen für vielfältige M2M/IoT-Anwendungen konzipiert.

Der UR32L ist ausgestattet mit einem NXP Single Core ARM Cortex-A7 mit einer Taktfrequenz von 528 MHz. 128 MByte DDR3 RAM und 128 MByte Flash-Speicher sind standardmäßig verbaut, so die weiteren Angaben. Eine Variante des UR32L sei mit der Power-over-Ethernet-Funktion ausgestattet. Zur Absicherung könne man unter anderem Features wie VPN, IPsec, automated Failover und Fallback, SPI Firewall einrichten. Die Integration von Watchdog und Multi-Link-Failover-Erkennung sorge ferner für eine stabile Kommunikation.

Das IP30-Metall-Gehäuse in der Größe 108x90x26 mm lasse sich einfach an einer DIN-Schiene oder direkt an der Wand anbringen. Laut ICP zeigt der UR32L volle Leistungsfähigkeit in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 60 °C. 70 °C Betriebstemperatur sind maximal erlaubt, so der weitere Hinweis. Konfigurieren lasse sich der UR32L über ein Web-GUI.

Sind mehrere Geräte zu verwalten, empfehle sich der Einsatz des DeviceHubs, der eine einfache und zentrale Verwaltung von mehreren Geräten ermöglicht. Eine Kombination von DeviceHub und MilesightVPN helfe, Netzwerkgeräte einfach und effizient zu verwalten. Passend zum UR32L bietet ICP laut eigenem Bekunden geeignete SIM-Karten von WhereverSIM an.

Neben M2M- und IoT-Applikationen nennt ICP als weitere Anwendungsbereiche Remote-Management, industrielle Automatisierung, Augmented-Reality-Applikationen, Smart-Home- und Building-Applikationen sowie Smart-City-Applikationen.