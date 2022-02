Durch den starken Anstieg von Cloud-Computing, Streaming, Videokommunikation sowie auch wegen des schnelleren Wifi-6-Standards stoßen in vielen Unternehmen die Netzwerke schnell an ihre Grenzen. Wer in seinem Netzwerk schnellere Übertragungsraten als 1 GBit/s erreichen möchte, dem bietet der Netzwerkspezialist Trendnet effiziente Lösungen zur Beschleunigung der eigenen Infrastruktur. Mit seinen beiden Unmanaged-Switches TEG-S750 und TEG-S762 lasse sich die Bandbreite des Netzes von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) auf 10 GBit/s erweitern und digitale Engpässe beseitigen oder reduzieren.

Der TEG-S750 verfügt über fünf dedizierte 10G-Ports mit einer Switching-Kapazität von 100 GBit/s. Er unterstütze auch 2,5G- und 5G-Verbindungen über Cat5e-Kabel. 10G-Geschwindigkeiten lassen sich über Cat6A-Kabel unterstützen, so die weiteren Angaben. Das Switch-Modell TEG-S762 verfügt über zwei dedizierte 10G-Ports und vier dedizierte 2,5G-Ports mit einer Switching-Kapazität von 60 GBit/s.

Die beiden Switches sollen eine kostengünstige Lösung bieten, um jedes Netzwerk mit leistungsstarken Multi-Gigabit-Funktionen auszustatten und so Datenengpässe zu vermeiden. Das lüfterlose Design senke den Energieverbrauch und die Kosten, während störende Geräusche für einen leisen Betrieb eliminiert seien. Jeder Switch verfügt über ein leichtes Metallgehäuse, das gleichzeitig robust und langlebig ist, so Trendnet weiter.

Die Jumbo-Frame-Funktion sorge für einen komprimierten, schnelleren Datentransfer. Eine LED-Leuchte zeige den jeweiligen Status an. Für eine flexible Installation seien die Switches so konstruiert, dass sie sich an der Wand montieren oder auf einem Schreibtisch platzieren lassen. Die Switches TEG-S750 und TEG-S762 seien IEEE 802.3bz-konform sowie abwärtskompatibel mit älterer Hardware-Techniken. Für diese Switches sind laut Trendnet keine speziellen Konfigurationen erforderlich, um Geräte mit High-Speed-2,5G-Ethernet zu verbinden und zu vernetzen.