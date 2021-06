Um den PC oder das Notebook schnell und unkompliziert mit modernem WLAN nachzurüsten, bietet der US-amerikanische Netzwerkspezialist Trendnet den USB-WLAN-Dongle TEW-805UBH zur Beschleunigung der eigenen Infrastruktur an. Mit dem AC1200-Wireless-Dual-Band-USB-Adapter lasse sich der PC oder das Laptop umgehend auf die 802.11ac-Technik mit unterschiedlichen WLAN-Geschwindigkeiten aufrüsten. Grundsätzlich könne man zwischen dem Wi-Fi-AC-Netzwerk mit bis zu 867 MBit/s (5 GHz) oder einem Wi-Fi-Netz mit 300 MBit/s (2,4 GHz) wählen.

Die justierbare, externe 3.1-USB-Hochverstärkungsantenne ist laut Trendnet schnell und einfach eingerichtet und ermöglicht eine hohe Reichweite und Wireless-Leitstung, selbst wenn sich der User etwas vom WLAN-Router oder Access Point entfernt aufhält. Mit dem „Wave 2 MU-MIMO Wireless AC“-Adapter könne der Anwendende nahtlos HD-Videos streamen und Multi-Thread-Downloads herunterladen.

© Trendnet Der USB-Adapter TEW-805UBH zur Nachrüstung auf eine moderne Netzwerkverbindung.

Die integrierte „Wi-Fi Multimedia Quality of Service“-Funktion priorisiere wichtigen Video- und Audioverkehr. Die integrierte WPS-Taste unterhalb des USB-Sticks ermögliche eine einfache Aktivierung. Die LED-Anzeige zeige zudem den Gerätestatus an. Außerdem unterstützt der TEW-805UBH eine Wireless-Verschlüsselung bis zu WPA2 und ist kompatibel mit Windows- und Mac-Betriebssystemen, so das Trendnet-Versprechen.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

TRENDnet Inc.

WLAN

Drahtlose Netze (WLAN)